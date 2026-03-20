Cuca terá estreia sob pressão, mas conta com 'folgão' para ajustar e recuperar o Santos

Cuca terá pouco tempo antes da estreia pelo Santos, que será diante do Cruzeiro, no domingo (22), pelo Brasileirão. O treinador terá sexta e sábado para ajustar o elenco antes da partida em Belo Horizonte e entra pressionado pela situação do Peixe na tabela. O alvinegro praiano tem seis pontos em sete rodadas disputadas e ocupa a 16ª colocação na tabela, apenas um na frente do Botafogo, que abre a zona do rebaixamento.

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O treinador precisa mostrar uma virada de chave no Santos e, apesar da estreia com contornos de crise, Cuca terá um "folgão" para ajustar as deficiências do elenco e recuperar atletas que não vêm em boa fase no Peixe. Serão nove dias sem jogos por conta da última Data Fifa antes da Copa do Mundo, que será realizada entre 23 e 31 de março. O clube não teve nenhum convocado para seleções e, por isso, poderá contar com todos atletas no período.

A expectativa da diretoria e da torcida é que o clube se mantenha fora da zona de rebaixamento durante a pausa para os amistosos da Fifa, o que traz mais tranquilidade para o elenco trabalhar ao longo do período de pausa.

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Cuca chega com a missão de reestabelecer o equilíbrio para a equipe, que terminou o ano de 2025 com expectativas mais positivas com a vaga conquistada na Sul-Americana, mas fez um Paulistão oscilante e caiu nas quartas de final contra o vice-campeão Novorizontino, contrariando as expectativas da diretoria, que havia estabelecido a semifinal como meta mínima.

Neymar também é um ponto de atenção para o treinador. Recuperado de lesão, o camisa 10 tem no horizonte a possibilidade de voltar a atuar pela Seleção Brasileira e está na briga por uma vaga na Copa do Mundo, mesmo ficando de fora da lista de Carlo Ancelotti para a atual convocação. O atacante tem 15 jogos até a lista final e deve aproveitar o período sem jogos para intensificar a preparação física, fato que beneficia não só o atleta, mas o elenco comandado por Cuca.

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Após a pausa, o Santos retoma os duelos pelo Brasileirão diante do Remo, na Vila Belmiro, no dia 1º de abril. A sequência atem duelos de muito peso para o Peixe, com Flamengo, Atlético Mineiro, Fluminense, Bahia e Palmeiras. Depois, Cuca volta a ter quase um mês de pausa por conta da disputa da Copa do Mundo, que permite o treinador voltar a trabalhar com mais profundidade no elenco.