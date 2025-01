Mercado da bola: Santos busca finalizar trâmites para anunciar reforços

Após um início de mercado da bola lento, o Santos acelerou sua busca por reforços e está próximo de oficializar quatro jogadores para 2025. Alguns deles já circulam pelo CT Rei Pelé, passando por exames médicos e finalizando os trâmites para que as negociações sejam concretizadas.

Os zagueiros Zé Ivaldo e Luisão, o lateral-direito Léo Godoy e o meia-atacante Thaciano estão em Santos prestes a serem anunciados.

— Alguns atletas já estão no centro de treinamento, mas a divulgação oficial só acontece quando temos as documentações concluídas. Essas documentações estão em trâmites, envolvem várias questões que o Santos precisa estar resguardado até que haja o registro desses atletas. O departamento de comunicação agendará, no devido tempo, as apresentações dos jogadores que vão acontecer — explicou o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, em entrevista ao canal “De Olho no Peixe”.

Apesar do atraso, o presidente do Santos está otimista e reforçou que o clube segue ativo no mercado em busca de mais contratações. O atacante Tiquinho Soares está prestes a chegar ao clube, na negociação entre o Peixe e o Botafogo para o clube carioca adquirir o zagueiro Jair Cunha.

— Com referência ao número de reforços, o mercado é dinâmico. O Santos está no mercado. Temos prioridade na busca por reforços, para qualificar o elenco. Sabemos que o Paulista pode servir como um laboratório. Agora temos uma perspectiva melhor, com a entrada na Copa do Brasil apenas na terceira fase. Temos um bom tempo até o início do Campeonato Brasileiro. O Santos está bem programado no sentido de acelerarmos as decisões. Tomara que a gente tenha essa possibilidade de mais confirmações — analisou Teixeira.

A estreia do Santos no Campeonato Paulista está marcada para a próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, contra o Mirassol. Até lá, o Peixe espera apresentar oficialmente o elenco reforçado e pronto para a temporada.