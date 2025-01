Mercado da bola: saiba as posições que Pedro Caixinha quer reforçar no Santos

O Santos segue ativo no mercado da bola para encorpar seu elenco para a temporada 2025. O técnico Pedro Caixinha participa ativamente e tem sugerido nomes para a diretoria do Peixe.

O time já tem acertadas as contratações do meia Thaciano, dos zagueiros Luisão e Zé Ivaldo e do lateral direito Léo Godoy. Agora o treinador quer um atacante que jogue pela direita. Caixinha gosta de usar um ponta canhoto pela direita, como fez com Helinho, no Red Bull Bragantino, por exemplo.

Por isso, o Peixe abriu negociações com o Cincinnati FC para ter o atacante Álvaro Barreal. O jogador, que em 2024 atuou pelo Cruzeiro, tem contrato com o time da MLS, dos Estados Unidos, até dezembro deste ano.

Outra posição que o Santos acredita ser importante reforçar é o meio de campo. Mas nos últimos dias o clube teve duas frustrações. Primeiro com Thiago Maia. O clube negociava o retorno do Menino da Vila para o Peixe. O Alvinegro Praiano aceitou assumir a dívida de 4 milhões de euros acordados entre Internacional e Flamengo pelo empréstimo do jogador, mas o Colorado exige uma compensação adicional, de 2,5 milhões de euros para liberar Maia, o que desagradou o Santos e travou a negociação.

Sem Maia, o Santos retomou as conversas com Zé Rafael, apostando que o volante do Palmeiras pudesse querer sair e buscar mais espaço em outro time. Só que o jogador preferiu permanecer no Verdão, muito porque o time alviverde vai disputar torneios como a Libertadores e o Mundial de Clubes.

Uma das apostas do clube será nas categorias de base. Após ver os Meninos da Vila ter poucas oportunidades em 2024, o Santos acredita que neste ano os jovens jogadores terão mais espaço.

— Competência não tem idade. Entendendo a mentalidade, a fome. Não podemos ter jogadores sem ambição de ganhar e não queiram representar os valores da instituição. Se tiverem qualidade e maturidade, terão oportunidade. Ao longo da semana temos o Luca, o Hyan, o Souza, o Chermont. Temos alguns jogadores que tiveram virose e chamamos jogadores da base. Se tiverem competência, tem todo nosso apoio. Lá dentro resolvemos a nossa maneira, para fora temos uma maneira de sempre defendê-los — analisou Pedro Caixinha.