Mercado da bola: após Tiquinho, Santos tenta achar novo atacante 

Após acertar a contratação de Tiquinho Soares para ser a referência do seu ataque, o Santos agora corre no mercado da bola para reforçar seu setor ofensivo para esta temporada.

Um dos pedidos do técnico Pedro Caixinha é para ter um atacante que jogue pelo lado direito do campo, mas que seja canhoto.

Sem grande utilização no Benfica de Bruno Lage, o argentino Benjamín Rollheiser é o nome preferido da comissão técnica. Só que o clube português não está disposto a liberá-lo via empréstimo, o que dificulta a negociação para o Peixe. Além disso, segundo a imprensa argentina, Rollheiser entrou na mira do Boca Juniors, que gostaria de contar com o jogador neste ano.

Outro argentino então pode ser a solução. Álvaro Barreal, que no ano passado esteve emprestado ao Santos, está próximo de ter sua contratação oficializada. Ele virá por empréstimo com opção de compra.

De acordo com o portal grego Sport24, o Santos tentou atravessar o Grêmio e apresentou uma proposta por Niclas Eliasson ao AEK. O atacante sueco, de 29 anos, tem mãe brasileira e estaria disposto a jogar no Brasil.

Sem jogadores para o ataque apresentados, o Santos apresentou neste sábado os zagueiros Luisão e Zé Ivaldo. E vive a expectativa de anunciar o lateral direito Léo Godoy e o meia Thaciano. Ambos já trabalham no CT Rei Pelé.

