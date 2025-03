Além de Neymar e Miguelito, o Santos tem mais dois jogadores convocados para as Eliminatórias da Copa do Mundo.

O volante Thomás Rincón e o atacante Soteldo vão servir a Seleção da Venezuela nas partidas contra o Equador e o Peru.

O primeiro jogo será na sexta-feira da semana que vem, em Quito. A segunda partida está marcada para o dia 25 de março, em casa, no Monumental de Maturín.

A Venezuela está em oitavo lugar nas Eliminatórias com 12 pontos. Portanto, fora da zona de classificação para a Copa do Mundo.

Soteldo se reafirma na equipe titular do Santos na reta final do Campeonato Paulista. (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Outros convocados:

Miguelito foi chamado no último sábado (08) pela Seleção da Bolívia. O jogador de 20 anos tem apenas quatro jogos nesta temporada, sendo dois como titular. Mas, pelo time do técnico Óscar Villegas, ele soma cinco gols em quatro partidas.

Sétima colocada da competição, a Bolívia entra em campo contra o Peru, no dia 20 de março, fora de casa, e no dia 25 de março diante do Uruguai, em casa.

O primeiro convocado do Peixe nesta temporada foi o atacante Neymar. O maior artilheiro da história da Seleção com 79 gols, foi chamado por Dorival Júnior para os duelos diante da Colômbia, no dia 20 de março, no Mané Garrincha, e o clássico contra a Argentina, em Buenos Aires, no dia 25 de março.

O Brasil ocupa o quinto lugar na tabela da competição com 18 pontos. São cinco vitórias em 12 jogos, além de três empates e quatro derrotas.

O camisa 10 do Santos e da Seleção será reavaliado nesta quarta-feira (12), quando o Santos retorna aos treinos visando a estreia do Brasileirão, no dia 30 de março, contra o Vasco, fora de casa.

No último domingo (09), na derrota por 2 a 1 para o Corinthians, Neymar não entrou em campo por causa de um desconforto na coxa esquerda sentido na partida diante do Red Bull Bragantino.

O último jogador do Peixe convocado para a Seleção Brasileira foi o lateral Jorge, no dia 16 de agosto de 2019, para amistosos contra a Colômbia e Peru.