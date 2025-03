Caixinha faz balanço do Santos no Paulista e mira estreia no Brasileiro

Após a derrota do Santos por 2 a 1 para o Corinthians pela semifinal do Paulistão, o técnico Pedro Caixinha explicou que a equipe está em evolução.

continua após a publicidade

O português assumiu o time no início desta temporada. Até aqui, são 14 jogos no ano. O Peixe acumula seis vitórias, três empates e cinco derrotas.

O camisa 10 Neymar participou de sete partidas desde o retorno e marcou três gols.

Caixinha explicou que na opinião da comissão técnica, o balanço da participação no estadual foi positivo.

-Fica de lição o crescimento de uma equipe que está convencida dos próprios comportamentos e um time que deseja mais. Agora, vamos trablhar nessas três semanas com uma Data Fifa no meio para preparar a estreia do Brasileirão contra o Vasco, fora de casa - afirmou o comandante.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Titular na derrota para o Corinthians na semifinal, o atacante Guilherme é o artilheiro do Paulistão com 10 gols. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O balanço de Caixinha:

O treinador santista ainda ressaltou que o ambiente do dia a dia do Peixe é muito positivo e que a equipe foi determinada no estadual.

-Eu sempre tomo a responsabilidade quando a equipe não consegue vencer. Entramos hoje em campo dentro do que foi a dinâmica do jogo contra o São Paulo. Futebol é isso. Não tivemos a sorte do jogo do nosso lado. Todos deram a mais pelo Neymar, que não conseguiu jogar. A equipe foi confiante e determinada. É um grupo que está muito unido e tem uma dinâmica e um ambiente de trabalho positivo. Estou certo de que vamos sair dessa facilmente. Olhar para frente e continuar trabalhando forte para ser uma equipe competitiva e que tem orgulho do que faz em campo - ressaltou Caixinha.

➡️‘Ficamos sabendo na hora do almoço’, diz Gil sobre ausência de Neymar no Santos

Ao ser questionado se o elenco do Santos não teve jogo de cintura para lidar com a pressão do clássico, Caixinha afirmou que a partida precisa ser vivida de uma maneira apaixonada.

continua após a publicidade

Ele também opiniou sobre a expulsão de Zé Ivaldo. Escobar também deixou o gramado após falta dura em Martínez.

-Os jogadores são competitivos e temos que ter o controle disso. O Zé Ivaldo não teve a intenção de levar o cartão vermelho da forma como fez. Ele é muito combativo na forma que divide em todas as situações e queremos que ele continue desta maneira. Ele tem uma capacidade em termos defensivos e de construção. Os jogos tem que ser vividos dessa maneira apaixonada. As situações são da partida. A forma como a equipe adversária consegue acalmar o ritmo competitivo de outra equipe com discussões.

O Santos está de folga nos próximos dois dias e se reapresenta apenas na próxima quarta-feira (12) para iniciar a preparação para a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no duelo contra o Vasco, no dia 30 de março, às 18h30, em São Januário.