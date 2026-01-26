Pressão e autocrítica: Vojvoda traça cenário do Santos para estreia no Brasileirão

O Santos chegou ao seu quarto jogo sem vencer, sendo uma derrota em clássico, fora da zona de classificação no Paulista e tem uma estreia de Brasileirão pela frente. Ainda assim, o técnico Juan Pablo Vojvoda não vê a equipe entregue. O argentino afirmou estar com a cabeça forte para a maratona decisiva neste começo de temporada.

A declaração do treinador foi dada após o empate por 0 a 0 diante do RB Bragantino, pela 5ª rodada do Paulistão. Questionado sobre a capacidade reverter o cenário e a pressão que sofre no comando do clube, Vojvoda amenizou o cenário e traçou um "caminho longo" para o Peixe.

- Temos muitos jogos pela frente. Você [referindo-se ao repórter] fala do rebaixamento do ano passado, onde lutamos e conseguimos uma vaga na Sul-Americana sofrendo, o que não era o objetivo. Este ano temos o São Paulo e depois mais partidas [no Paulistão], então vamos estar com muita atenção. Sabemos que no Brasileirão e no Paulistão temos que estar atentos desde o primeiro jogo porque coisas importantes estão sendo definidas. Sobre a pressão, eu estou trabalhando junto aos meus jogadores, estou com a cabeça forte. A pressão sempre vai estar presente, como estivemos em outros momentos difíceis, estamos preparados para isso - destacou o treinador.

Por mais que Vojvoda tenha dado contornos mais leves à fase do Santos, o clube tem apenas quatro gols em cinco jogos do estadual e, somando os três confrontos de Série A, diante de Palmeiras, Corinthians e Red Bull Bragantino, somou apenas dois pontos.

Vojvoda ressalta autocobrança

O treinador ponderou que, apesar do comportamento crítico que mantém consigo mesmo em sua carreira, entende que as que autoavaliações nem sempre consegue traduzir o real cenário. O técnico destacou que, apesar do caminho que traçou até aqui, ainda tem pouco tempo no cargo e que as avaliações sobre a qualidade do projeto feito no Santos precisam ser feitas em momentos determinados.

- Avaliações próprias nunca são muito objetiva. Eu sou uma pessoa muito crítica internamente. As avaliações devem ser feitas em momentos determinados. No ano passado, o grupo e o clube responderam em um momento difícil e conseguimos o objetivo internacional. Agora, temos apenas cerca de 23 dias de trabalho com jogos constantes - respondeu o técnico ao ser perguntado sobre sua visão do elenco santista e das peças à sua disposição.

- Estamos analisando o mercado e as dificuldades que ele apresenta. É pouco tempo para fazer uma avaliação definitiva, posso fazer uma avaliação parcial desses 20 dias, mas não sei se seria coerente - completou o argentino.

O que vem por aí?

Vojvoda terá 72 horas para preparar o Santos para o duelo durante da Chapecoense, na estreia do Brasileirão. O clube viaja até Chapecó e, na sequência do retorno, inicia a preparação para mais um jogo como visitante, diante do São Paulo, pelo Paulistão.

Ainda restam três rodadas para o Peixe na fase de liga do Campeonato Paulista, o que mantém viva a chance de uma vaga no mata-mata do torneio. Na reta final, além do São Paulo, o alvinegro praiano terá o Noroeste e o Velo Clube. Os últimos compromissos são considerados mais acessíveis e podem ajudar o Santos a mudar a situação na tabela.