Contrato de Carille tem cláusula de renovação automática caso o Santos conquiste o acesso

Carille possui cláusula de renovação automática com o Santos (Foto: Ivan Storti/Santos FC)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/10/2024 - 05:40 • Santos (SP)

O contrato do técnico do Santos, Fábio Carille, possui uma cláusula de renovação automática por mais uma temporada em caso da conquista do acesso para a Série A do Brasileirão. Mesmo com a vitória do Peixe no último sábado (28) sobre o Operário, o técnico não escapou das vaias dos torcedores santistas direcionadas a ele e à equipe após a partida.

➡️João Schmidt valoriza atuação do Santos em vitória contra o Operário

➡️Atitude de Carille após vitória do Santos revolta torcedores: ‘Fim da linha’

O presidente do clube, Marcelo Teixeira, deu uma entrevista para o canal "De Olho no Peixe" e apontou certa insatisfação com o desempenho da equipe técnica do Santos.

- Independentemente dos contratos, sempre as avaliações serão feitas ao término da competição - afirmou o dirigente.

A demissão antes do término do contrato pode causar um prejuízo de cerca de R$ 2 milhões ao Peixe, além da indenização ao restante da equipe de Carille. Esta é a segunda passagem do técnico pelo Santos. A primeira vez que ele comandou a equipe foi de setembro de 2021 a fevereiro de 2022.

Contrato de Carille possui cláusula de renovação automática (Foto: Raul Baretta / Santos)

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O Santos só retorna aos gramados no dia 7 de outubro, quando enfrentará o Goiás, fora de casa, pela 30ª rodada da Série B.