Santos espera contar com parcerias para reformas pontuais na Vila Belmiro

Peixe retorna à Sul-Americana depois de dois anos

Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 06/04/2026
19:19
Vila Belmiro vai ampliar o setor de visitante para 2 mil torcedores. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)
Visando aumentar especialmente a capacidade destinada à torcida visitante para a disputa da Copa Sul-Americana na Vila Belmiro, o Santos busca parcerias para viabilizar novas reformas, como melhorias nos bares e também nos banheiros do estádio.

O Peixe estreia em casa na Copa Sul-Americana no dia 14 de abril, contra o Deportivo Recoleta, do Paraguai, às 21h30 (de Brasília). A expectativa é de que as reformas fiquem prontas para esta partida. Caso o clube não consiga parceiros para viabilizar as obras sem custos, arcará com as intervenções.

A CONMEBOL exige que o setor visitante tenha 2.100 lugares, e o Santos já retirou as cadeiras do Portão 17 para atender ao regulamento. O próximo passo será ampliar o espaço destinado à torcida visitante, que ainda não passou por modificações.

Setor do Portão 17 da Vila Belmiro modificado sem cadeiras. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

Agenda do Santos:

02.04 (quinta-feira) - Santos x Remo - 19h - Vila Belmiro - Campeonato Brasileiro (9ª rodada)

05.04 (domingo) - Flamengo x Santos - 17h30 - Maracanã - Campeonato Brasileiro (10ª rodada)

08.04 (quarta-feira) - Deportivo Cuenca (Equador) - 19h30 - Alejandro Serrano Aguilar - Sul-Americana (1ª rodada - Grupo D)

11.04 (sábado) - Santos x Atlético-MG - 20h - Vila Belmiro - Brasileirão (11ª rodada) 

14.04 (terça-feira) - Santos x Recoleta (Paraguai) - 21h30 - Vila Belmiro - Sul-Americana (2ª rodada - Grupo D)

19.04 (domingo)- Santos x Fluminense - 16h - Vila Belmiro - Brasileirão (12ª rodada)

22.04 (quarta-feira) - Santos x Coritiba - 19h30 - Vila Belmiro - ida 5ª fase da Copa do Brasil

25.04 (sábado) Bahia x Santos - 18h30 - Arena Fonte Nova - Brasileirão (13ª rodada)

28.04 (terça-feira) - San Lorenzo (Argentina) x Santos - 19h - Nuevo Gasómetro - Sul-Americana (3ª rodada - Grupo D)

02.05 (sábado) - Palmeiras x Santos - 18h30 - Allianz Parque - Brasileirão (14ª rodada)

05.05 (terça-feira) - Recoleta (Paraguai) x Santos - 21h30 - Defensores Del Chaco - Sul-Americana (4ª rodada - Grupo D)

10.05 (domingo) - Santos x Red Bull Bragantino - 18h30 - Vila Belmiro - Brasileirão (15ª rodada)

13.05 (quarta-feira) - Coritiba x Santos - 19h30 - Couto Pereira - volta 5ª fase da Copa do Brasil

17.05 (domingo) - Santos x Coritiba - 11h - Vila Belmiro - Brasileirão (16ª rodada) *pode ser em SP

20.05 (quarta-feira) - Santos x San Lorenzo (Argentina) - 19h - Vila Belmiro - Sul-Americana (5ª rodada - Grupo D)

23.05 (sábado) - Grêmio x Santos - 19h - Arena do Grêmio - Brasileirão (17ª rodada)

26.05 (terça-feira) - Santos x Deportivo Cuenca (Equador) - 21h30 - Vila Belmiro - Sul-Americana (6ª rodada - Grupo D)

30 ou 31 de maio (sábado ou domingo) - Santos x Vitória - Vila Belmiro - Brasileirão (18ª rodada)

Pausa para a Copa do Mundo (11 de junho até 19 de julho)

