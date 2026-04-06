Santos espera contar com parcerias para reformas pontuais na Vila Belmiro
Peixe retorna à Sul-Americana depois de dois anos
Visando aumentar especialmente a capacidade destinada à torcida visitante para a disputa da Copa Sul-Americana na Vila Belmiro, o Santos busca parcerias para viabilizar novas reformas, como melhorias nos bares e também nos banheiros do estádio.
Deportivo Cuenca x Santos: onde assistir, horário e escalação do jogo pela Sul-Americana
Santos
Santos terá desfalques para duelo contra Atlético-MG pelo Brasileirão
Santos
Santos abre venda de ingressos para duelo contra Atlético-MG; saiba como comprar
Santos
O Peixe estreia em casa na Copa Sul-Americana no dia 14 de abril, contra o Deportivo Recoleta, do Paraguai, às 21h30 (de Brasília). A expectativa é de que as reformas fiquem prontas para esta partida. Caso o clube não consiga parceiros para viabilizar as obras sem custos, arcará com as intervenções.
A CONMEBOL exige que o setor visitante tenha 2.100 lugares, e o Santos já retirou as cadeiras do Portão 17 para atender ao regulamento. O próximo passo será ampliar o espaço destinado à torcida visitante, que ainda não passou por modificações.
Agenda do Santos:
02.04 (quinta-feira) - Santos x Remo - 19h - Vila Belmiro - Campeonato Brasileiro (9ª rodada)
05.04 (domingo) - Flamengo x Santos - 17h30 - Maracanã - Campeonato Brasileiro (10ª rodada)
08.04 (quarta-feira) - Deportivo Cuenca (Equador) - 19h30 - Alejandro Serrano Aguilar - Sul-Americana (1ª rodada - Grupo D)
11.04 (sábado) - Santos x Atlético-MG - 20h - Vila Belmiro - Brasileirão (11ª rodada)
14.04 (terça-feira) - Santos x Recoleta (Paraguai) - 21h30 - Vila Belmiro - Sul-Americana (2ª rodada - Grupo D)
19.04 (domingo)- Santos x Fluminense - 16h - Vila Belmiro - Brasileirão (12ª rodada)
22.04 (quarta-feira) - Santos x Coritiba - 19h30 - Vila Belmiro - ida 5ª fase da Copa do Brasil
25.04 (sábado) Bahia x Santos - 18h30 - Arena Fonte Nova - Brasileirão (13ª rodada)
28.04 (terça-feira) - San Lorenzo (Argentina) x Santos - 19h - Nuevo Gasómetro - Sul-Americana (3ª rodada - Grupo D)
02.05 (sábado) - Palmeiras x Santos - 18h30 - Allianz Parque - Brasileirão (14ª rodada)
05.05 (terça-feira) - Recoleta (Paraguai) x Santos - 21h30 - Defensores Del Chaco - Sul-Americana (4ª rodada - Grupo D)
10.05 (domingo) - Santos x Red Bull Bragantino - 18h30 - Vila Belmiro - Brasileirão (15ª rodada)
13.05 (quarta-feira) - Coritiba x Santos - 19h30 - Couto Pereira - volta 5ª fase da Copa do Brasil
17.05 (domingo) - Santos x Coritiba - 11h - Vila Belmiro - Brasileirão (16ª rodada) *pode ser em SP
20.05 (quarta-feira) - Santos x San Lorenzo (Argentina) - 19h - Vila Belmiro - Sul-Americana (5ª rodada - Grupo D)
23.05 (sábado) - Grêmio x Santos - 19h - Arena do Grêmio - Brasileirão (17ª rodada)
26.05 (terça-feira) - Santos x Deportivo Cuenca (Equador) - 21h30 - Vila Belmiro - Sul-Americana (6ª rodada - Grupo D)
30 ou 31 de maio (sábado ou domingo) - Santos x Vitória - Vila Belmiro - Brasileirão (18ª rodada)
Pausa para a Copa do Mundo (11 de junho até 19 de julho)
