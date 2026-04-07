Atlético-MG terá logística especial para viagem à Venezuela e retorno para enfrentar o Santos

O Atlético preparou uma logística especial para a sequência de viagens nesta semana. A equipe terá compromissos pela Copa Sul-Americana e pelo Campeonato Brasileiro.

O Atlético preparou uma logística especial para a sequência de viagens nesta semana. A equipe terá compromissos pela Copa Sul-Americana e pelo Campeonato Brasileiro.

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Na quarta-feira (8), a equipe enfrenta o Puerto Cabello, na Venezuela, e, no sábado (11), encara o Santos, no litoral paulista. A maratona faz parte de uma sequência desgastante fora de casa, já prevista pelo clube no planejamento.

A delegação embarca nesta terça-feira (7), às 14h, em voo fretado com saída de Belo Horizonte. A chegada à Venezuela está prevista para o início da noite, já visando a partida da quarta-feira.

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Após o confronto, o elenco permanece no país para descanso e retorna na quinta-feira (9), também às 14h, com destino a São Paulo. A chegada à capital paulista deve ocorrer no início da noite.

Na sexta-feira à tarde (10), o time realiza um treinamento no CT do Corinthians e, em seguida, segue para Santos, onde enfrenta o Peixe no sábado, às 20h, na Vila Belmiro.

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A delegação não retornará a Belo Horizonte entre as partidas. A decisão foi tomada pela diretoria devido ao curto intervalo entre os jogos e ao desgaste das viagens, evitando um deslocamento desnecessário antes do compromisso pelo Brasileirão.

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Atlético deve ter time alternativo

O Atlético deve estrear na competição contra o Puerto Cabello com uma equipe alternativa. O técnico Eduardo Domínguez deu indícios de que pretende dar oportunidades a jogadores considerados reservas, mas que têm correspondido quando acionados. Além disso, a partida pode servir para observar atletas com menos espaço e dar mais rodagem ao elenco ao longo da temporada.

Outro fator que reforça essa possibilidade é a prioridade do clube em 2026. A diretoria já deixou claro que o principal objetivo é o Campeonato Brasileiro, buscando uma campanha consistente para se manter na parte de cima da tabela e garantir uma vaga na Libertadores do próximo ano.