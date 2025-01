Ponte Preta x Santos: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ponte Preta e Santos se enfrentam neste domingo (19), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 20h30 (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo da TNT Sports (canal fechado) e do Max (streaming). ➡️Assista ao Paulistão na MAX com Prime Video

Ambas as equipes começaram o torneio com vitórias - a Ponte Preta sobre o Novorizontino e o Santos contra o Mirassol.

Sob a liderança de Pedro Caixinha, o Peixe, vice-campeão do último torneio, busca manter o bom desempenho. Jogadores como Soteldo e Lucas Braga são destaques da equipe. Do outro lado, a Ponte Preta, comandada por Alberto Valentim, também tem motivos para otimismo após um bom começo de campeonato.

Gabriel Brazão assume titularida no Peixe (Foto: Bob Paulino/Ag. Paulistão)

Tudo sobre o jogo entre Ponte Preta e Santos (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA x SANTOS

SEGUNDA RODADA - CAMPEONATO PAULISTA

📆 Data e horário: domingo, 19 de janeiro de 2025, às 20h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas

📺 Onde assistir: TNT Sports (canal fechado) e Max (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PONTE PRETA: Diogo Silva; Maguinho, Saimon, Nilson Júnior e Artur; Emerson Santos, Dudu, Lucas Cândido e Elvis; Serginho e Renato. Técnico: Alberto Valentim.

SANTOS: Gabriel Brazão; Léo Godoy, João Basso, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, Diego Pituca e Soteldo; Lucas Braga, Guilherme e Wendel Silva. Técnico: Pedro Caixinha.