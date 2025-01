Pedro Caixinha explica ausência de reforços do Santos na estreia do Paulistão

Reforços do Santos nesta janela de transferências, Tiquinho Soares e Álvaro Barreal ainda não foram inscritos no Paulistão e, por isso, ficaram fora da estreia do Peixe no estadual sob o comando do técnico Pedro Caixinha.

O atacante ex-Botafogo já realiza trabalhos no CT Rei Pelé com o restante do grupo. Já o argentino é aguardado em Santos ainda nesta sexta-feira (17) para iniciar as atividades.

- Nosso próximo foco, é o jogo contra a Ponte Preta. Tiquinho e Barreal não estarão. São processos complexos em termos documentais e médicos. Até esse momento, vamos ter que ter paciência. O foco é o próximo jogo. Teremos o mesmo grupo de jogadores. Quem ganha um jogo, começa a ganhar 50% do outro - afirmou o treinador em entrevista.

Questionado sobre um possível retorno de Neymar, que teve seu nome cantado pela torcida do Santos durante o intervalo na Vila, Caixinha evitou comentar a possibilidade e destacou a mentalidade do time, que estreou com vitória na temporada.

– Eu gosto de ser coerente, eu não falo sobre jogadores que não fizeram parte da relação. Não vou falar sobre jogadores de outras equipes e nem de outras possibilidades. Dou os parabéns, vocês tem adivinhado bem os nossos titulares. Ajuda muito mais os rivais. O meu foco é em melhorar aquilo que são os processos do time. Sabemos o que queremos – completou o português.