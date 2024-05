Carille exala sinceridade e manda recado para titular do Santos

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/05/2024 - 00:40 • Santos (SP)

Morelos voltou a marcar pelo Santos após mais de dois meses. O centroavante fez o quarto gol do Peixe na goleada por 4 a 1 sobre o Guarani, pela terceira rodada da Série B do Brasileirão. Mesmo assim, o técnico Fábio Carille ainda acha que o jogador pode mais.

Santos, de Fábio Carille, é o líder da Série B (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

– Morelos pode mais. Já conheço esse atleta há algum tempo. Eu dificilmente desisto de atleta. Claro que você tem um grupo que você conta com 30, 33. Ele não me deu problema nenhum no dia a dia. Todos os dias vem para treinar, comprometido, trabalhando bastante. Não me deu motivo algum para afastá-lo.

O colombiano foi titular no jogo de volta da final do Paulistão, contra o Palmeiras, mas não foi bem. No jogo seguinte, ficou fora da estreia santista na Série B, contra o Paysandu. Mas, entre a titularidade e o corte, o jogador retornou à equipe inicial no duelo contra o Avaí, pela segunda rodada da competição nacional.

Muito do motivo de Morelos recuperar a posição foi a má condição física de Julio Furch. O atacante argentino sofreu uma lesão na região da coxa esquerda, voltou a ser relacionado, mas tem sentido bastante o púbis.

O garoto Enzo, que foi titular contra o Paysandu, na primeira rodada da segundona, perdeu espaço pela má atuação. Por outro lado, Willian Bigode retornou de uma lesão muscular que o tirou mais de dois meses de campo e agora voltou a ser opção.