Escrito por Lance! • Publicada em 06/05/2024 - 23:59 • Santos (SP) • Atualizada em 07/05/2024 - 01:04

Apesar de ter goleado do Santos ter goleado o Guarani por 4 a 1, na Série B do Campeonato Brasileiro, um lance gerou muita polêmica na partida. Na ocasião, o gol anulado de Gil, quando o placar ainda estava 2 a 0.

Gil teve um gol anulado na partida (Foto: Abner Dourado/AGIF)

Na opinião do filho do presidente do Santos, Marcelo Teixeira Filho, o dirigente desceu a arquibancada para perto do gramado e protestou contra a arbitragem. Confira no player acima.

O cara do Guarani tocou a bola. Você está cego? Que vergonha, cara. Que vergonha. Vergonha. É uma vergonha isso — criticou o dirgente do Santos

O gol de Gil não fez falta ao Santos, que garantiu a vitória com tranquilidade na Vila Belmiro. Com o resultado, o Peixe se manteve na liderança na Série B do Campeonato Brasileiro.