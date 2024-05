Santos tem estreia garantida, mas duas baixas confirmadas para enfrentar o Amazonas

Santos tem estreia e baixas para partida contra o Amazonas (Foto: Raul Baretta/ Santos F.C.)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/05/2024 - 06:00 • Santos (SP)

A vitória por 4 a 1 sobre o Guarani já é passado para o Santos, que já está de olho no Amazonas, adversário pela terceira rodada da Série B, neste sábado (11), em Manaus. Recém-contratado, o meia Serginho será a grande novidade do Peixe nesta partida. Ele não foi relacionado contra o Bugre, mas já tem a estreia, pelo menos na delegação santista, garantida no próximo compromisso.

Outro atleta que será relacionado contra o Gavião do Norte será Wesley Patati, ausência nesta segunda-feira (6), por opção do técnico Fábio Carille.

– Serginho começou a treinar com a gente nessa semana. Weslley, tive a opção de deixá-lo fora. Mas vão para a viagem (para Manaus) comigo os dois – destacou o técnico santista na entrevista coletiva após o triunfo sobre o time de Campinas.

Por outro lado, o Alvinegro Praiano tem duas baixas confirmadas para o jogo diante do Gavião do Norte: os atacantes Julio Furch e Pedrinho serão preservados para cuidarem da parte física.

– Ele (Julio Furch) tem uma inflamação, a gente sabe disso não é de hoje. E já tá determinado que nos próximos jogos ele não vai. Ele vai ficar para tratar para ver se a gente consegue tirar essa dor dele. É muito ruim ir e voltar no DM, não consegue treinar direito. Está decidido que ele vai ficar aqui, a gente vai dar alguns dias, algumas semanas, junto ao departamento médico, para que ele possa ficar inteiro – afirmou Carille.

– Pedrinho também tá fora da viagem. Vamos dar um tempo para tirar essa inflamação e eles possam nos ajudar. – acrescentou.

O Santos começa nesta terça-feira (7) a preparação para o duelo contra o Amazonas. Os reservas e não relacionados para o jogo contra o Guarani farão um jogo-treino contra a Portuguesa Santista no CT Rei Pelé.

Com três vitórias em três jogos, o Peixe está na liderança da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, com a mesma pontuação que o Sport, mas três gols a mais de saldo em relação ao time pernambucano.