(Foto: ANDER GILLENEA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/04/2024 - 11:21 • São Paulo (SP)

Andrés Iniesta, lenda do Barcelona, comentou em uma postagem do Santos após a vitória sobre o Palmeiras, pela partida de ida da final do Paulistão, e levou os torcedores do Peixe à loucura na web.

Logo após o duelo na Vila Belmiro, o Santos postou um vídeo de Diego Pituca parabenizando o elenco pela vitória sobre o Palmeiras, e Iniesta mostrou apoio ao Peixe com o seguinte emoji: ‘🙌’. O Alvinegro Praiano respondeu com saudações, e a torcida santista nas redes sociais pediu para a diretoria contratar o meia espanhol.

Aos 39 anos, Andrés Iniesta deixou o Vissel Kobe, do Japão, e está no Emirates Club, dos Emirados Árabes Unidos. O meio-campista ex-Barcelona soma 14 jogos na temporada, com três gols e uma assistência.

A grande decisão entre Santos e Palmeiras será no domingo (7), às 18h, no Allianz Parque. O Peixe pode empatar no próximo final de semana que ainda leva o título do Paulistão. Em caso de vitória da equipe de Abel Ferreira por um gol de diferença, o duelo será decidido nos pênaltis.

Otero fez o gol da vitória do Peixe sobre o Palmeiras na Vila Belmiro (Foto: Jota Erre/Photo Premium/Gazeta Press)

