Escrito por Lance! • Publicada em 31/03/2024 - 21:07 • São Paulo (SP)

O técnico Fábio Carille aprovou a ida de Neymar à Vila Belmiro na vitória do Santos contra o Palmeiras, pela partida de ida da final do Paulistão.

Para Carille, a presença de Neymar ajudou a tornar o clima na Vila Belmiro mais hostil e complicado para o Palmeiras. Ele também valorizou a presença de Pepe e Clodoaldo, ídolos do Peixe que trouxeram a taça do Paulistão ao gramado.

- É um nome grande no futebol mundial, é craque e diferente. Quando fiquei sabendo disso gostei da ideia, ainda mais para incendiar o estádio. Passou rápido pelo vestiário,e preferi assim. Pode muito oba-oba, mexe com pessoas, cara de Copa do Mundo e vencedor. Estava Pepe e Clodoaldo também. Gerações e histórias, isso só engrandece a história e motiva muito. Incendiou o torcedor - disse o treinador durante coletiva.

Carille também indicou que não pretende mudar o sistema tático do Santos para jogar no Allianz Parque. Após derrota na fase de grupos jogando na casa do Palmeiras, o treinador do Peixe criticou o gramado sintético do rival, que passou por reformas.

- Muito difícil. Chegamos aqui assim e fazer algo diferente é arriscado. Acho melhor melhorar a parte ofensiva e defensiva em cima do adversário que vamos jogar do que mudar o sistema. Jogadores podem sentir desconfortáveis e isso não é bom para nós - ponderou.

(Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

A grande decisão entre Santos e Palmeiras será no domingo (7), às 18h, no Allianz Parque. O Peixe pode empatar no próximo final de semana que ainda leva o título do Paulistão. Em caso de vitória da equipe de Abel Ferreira por um gol de diferença, o duelo será decidido nos pênaltis.