Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 01/04/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O técnico do Santos, Fábio Carille, pode neste final de semana realizar dois desejos: o primeiro, ser campeão paulista e, o segundo, ser campeão em cima do Palmeiras de Abel Ferreira. Isso porque o treinador do Peixe afirmou em entrevista coletiva na última semana o desejo de enfrentar o Verdão na decisão e vencer.

O primeiro passo do Santos foi com sucesso. O time venceu o primeiro embate por 1 a 0, na Vila Belmiro, e vai com a vantagem para o Allianz Parque, palco da decisão do Estadual, marcada para o dia 7.

- Na terceira rodada, quando termina o jogo contra o Palmeiras, perdemos de 2 a 1, pode perguntar para qualquer diretor, falei assim: 'quero chegar na final e quero chegar contra o Palmeiras' - disse Carille em entrevista coletiva.

- Todos do Santos sabem disso. Mas falei sem raiva. E chegou. Contente por isso, foco total, preparação total para que sejam dois grandes jogos e que possamos fazer por merecer - acrescentou o treinador.

Os números de Carille contra o Palmeiras são positivos: 12 jogos, oito vitórias, um empate e três derrotas, com 69% de aproveitamento, além de 14 gols marcados e 8 gols sofridos.

Agora, com a chance de sagrar-se campeão diante da situação em que "sonhou", Carille sabe da vantagem importante, mas mantém os pés no chão, já que o Palmeiras é uma equipe muito forte, principalmente diante de sua torcida.

- Estamos enfrentando um dos melhores times dos últimos anos, temos que ter humildade e respeito. Uma vantagem importante, mesmo a mínima é importante - finalizou.