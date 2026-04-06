Santos terá desfalques para duelo contra Atlético-MG pelo Brasileirão

O Santos terá uma semana decisiva com dois importantes jogos pela frente. Primeiro, encara o Deportivo Cuenca, no Equador, nesta quarta-feira (8), pela estreia na Copa Sul-Americana. Depois, enfrenta o Atlético-MG no próximo sábado (11), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro.

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Para o duelo contra o Galo, o Peixe não terá à disposição o atacante Barreal, que está suspenso. Ele levou o terceiro cartão amarelo na derrota para o Flamengo, no último domingo (5), no Maracanã. Por outro lado, Cuca terá retornos importantes: Rony e Neymar voltam após cumprirem suspensão.

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O atacante Gabriel Barbosa entrou no segundo tempo na derrota para o Mengão e será desfalque no jogo no Equador, já que passará por um novo procedimento, o mesmo adotado por alguns jogadores durante a pausa das competições na Data Fifa. Inclusive, ele fará o tratamento pela segunda vez.

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O procedimento foi realizado em atletas que vinham se queixando de questões físicas, com aplicação de PRP (plasma rico em plaquetas), cujo objetivo é acelerar o processo de reabilitação. O atacante também estava se recuperando de uma lesão no músculo posterior da coxa direita e, por isso, atuou por cerca de 30 minutos no Rio de Janeiro.

Igor Vinícius, que não enfrentou o Rubro-Negro por conta de um edema no quadríceps direito, deve retornar no duelo da Sul-Americana no meio da semana.

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Barreal durante o jogo entre o Flamengo e o Santos no Maracanã. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Agenda:

08.04 (quarta-feira) - Deportivo Cuenca (Equador) - 19h - Alejandro Serrano Aguilar - Sul-Americana (1ª rodada - Grupo D)

11.04 (sábado) - Santos x Atlético-MG - 20h - Vila Belmiro - Brasileirão (11ª rodada)

14.04 (terça-feira) - Santos x Recoleta (Paraguai) - 21h30 - Vila Belmiro - Sul-Americana (2ª rodada - Grupo D)

19 de abril (domingo) - Santos x Fluminense - 16h - Vila Belmiro - Brasileirão (12ª rodada)

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