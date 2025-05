170 dias fora e cirurgia inédita no futebol: o retorno de Zé Rafael no Santos

Zé Rafael está, enfim, de volta aos gramados, após mais de cinco meses fora de um jogo de futebol. O jogador entrou 43 minutos do segundo tempo e estreou pelo Santos diante do Ceará, no Allianz Parque, em duelo válido pela oitava rodada do Brasileirão, na última segunda-feira (12).

Contratado em fevereiro de 2025 pelo Peixe, o meio-campista não atuava em uma partida oficial desde o dia 23 de novembro do ano passado, quando ainda estava no Palmeiras.

Zé Rafael sofreu com uma espondilolistese, condição caracterizada pelo desalinhamento entre duas vértebras, que provocava fortes dores e limitava seus movimentos. Segundo Flávia Magalhães, médica do esporte e especialista em gestão de saúde de atletas que trabalha com futebol há mais de 20 anos, a mobilidade e o desempenho dos jogadores são altamente afetados por essa lesão:

— Para atletas, a condição compromete a explosão muscular e os movimentos rápidos, além de reduzir a força, coordenação e aumentar o risco de lesões adicionais, prejudicando o rendimento geral — explica a profissional.

Após tentativas frustradas de tratamento conservador enquanto estava no Palmeiras, com o agravamento do quadro da lesão, foi constatado que Zé Rafael só teria condições plenas de jogo através de um processo cirúrgico. O atleta passou por uma intervenção médica inédita no futebol, na região lombar baixa, realizada em fevereiro no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, pelo doutor Alberto Godfrid, para correção do problema.

O procedimento, denominado artrodese intervertebral, contou com enxertos do próprio atleta para reparar a lesão óssea. Além disso, também foi inserido placas metálicas para estabilizar a área afetada e reduzir a movimentação de uma vértebra em relação à outra adjacente, interrompendo a dor e restabelecendo a capacidade funcional do jogador.

Embora esteja clinicamente recuperado, Zé Rafael ainda busca retomar sua melhor forma física. O atleta deve ganhar minutos de forma gradual ao longo do ano até atingir o nível ideal de intensidade e ritmo de jogo. Fabíola Gomes, fisioterapeuta esportiva associada à Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e Atividade Física (Sonafe), comenta que uma cirurgia na coluna é sempre delicada e merece atenção redobrada. Para isso, a fisioterapia se mostra imprescindível.

— Durante a reabilitação, os exercícios devem ser cuidadosamente selecionados para fortalecer a musculatura do core (abdominal e lombar) que dá suporte para a coluna, sem gerar impactos ou sobrecarregar a região. Técnicas como alongamentos, reeducação postural e exercícios isométricos (sem movimento articular) são comuns. Além disso, o fisioterapeuta pode usar tecnologias avançadas, como eletroestimulação, para auxiliar no fortalecimento sem estresse excessivo na área afetada — detalha a fisioterapeuta.

Zé Rafael faz exercício durante recuperação de lesão, antes da estreia pelo Santos (Foto: Raul Baretta/Santos FC)

Estreia de Zé Rafael no Santos

Zé Rafael ficou apenas dez minutos em campo na estreia pelo Santos, o retorno o meio-campista aos gramados. O técnico Cléber Xavier, contudo, afirmou que ele poderia ter jogado por mais tempo, e a tendência é de que ele aumente a minutagem no duelo do próximo domingo (18), contra o Corinthians, na Neo Química Arena.

— Eu poderia usar por 30 minutos hoje. Conversei muito com ele e o departamento médico. A bola estava quadrada no começo, foi arredondando. Ficou muito tempo fora, tem que sentir o gramado, que está acostumado, mas é difícil para ele. Poderia colocar mais tempo, mas senti que as outras opções eram melhores. Agora posso usar o Zé, o Souza e o Barreal por mais tempo — afirmou o comandante.