Santos anuncia Gabriel Menino, o segundo reforço da temporada

O Santos anunciou nesta quarta-feira (14) o segundo reforço para a temporada: o meio-campista Gabriel Menino, que tinha contrato com o Atlético-MG até o fim de 2028. O vínculo com o Peixe será por empréstimo até o final do ano.

O jogador esteve na Vila Belmiro no último sábado (14) para acompanhar a estreia do Peixe no Campeonato Paulista. O Alvinegro Praiano venceu o Novorizontino por 2 a 1, de virada, e Gabriel Menino assistiu à partida ao lado de Neymar, que ainda se recupera de uma artroscopia no joelho esquerdo.

Gabriel Menino chega para repor a saída de Victor Hugo, que foi negociado justamente com o Galo. O meia pertence ao Flamengo e estava emprestado ao Santos até o meio do ano, com prioridade de compra, opção que não foi exercida.

Gabriel Menino comparece na Vila Belmiro para a estreia do Santos no Campeonato Paulista. (Foto: Gero Rodrigues/O Fotografico/Gazeta Press)

Gabriel Menino pelo Atlético

Gabriel Menino chegou ao Atlético em dezembro de 2024 para integrar o elenco que disputaria a temporada de 2025. O meio-campista foi envolvido na negociação que levou Paulinho ao Palmeiras e trouxe, em contrapartida, ele e Patrick para o Galo. Pelo Verdão, disputou 243 partidas pelo time Alviverde com a camisa do clube e marcou 18 gols.

Formado nas categorias de base do clube paulista, Menino desembarcou em Belo Horizonte cercado de expectativas, sustentadas por um currículo vitorioso com a camisa alviverde. Ao todo, conquistou dez títulos pelo Palmeiras, com destaque para duas Copas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020) e dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023).

Apesar do histórico vencedor, o jogador não conseguiu se firmar no Atlético e não repetiu o desempenho que o destacou no Palmeiras. Com a camisa alvinegra, disputou 45 partidas, marcou um gol e distribuiu duas assistências.