Gabigol tem chance de mostrar para o Santos que pode ser ídolo como é no Flamengo

Embora seja um Menino da Vila, Gabigol ainda não alcançou no Santos o status de ídolo que construiu no Flamengo e está apenas no início de sua terceira passagem pelo time da Baixada Santista.

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O duelo entre Santos e Flamengo, neste domingo (5), às 17h30 (de Brasília), no Estádio do Maracanã, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, surge como a principal oportunidade para o atacante demonstrar, dentro de campo, o protagonismo esperado desde seu retorno ao clube que o revelou.

A chance ganha ainda mais peso diante da ausência de Neymar, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo na partida contra o Remo, na última quinta-feira (2), pelo Brasileirão. Rony também será desfalque no ataque pelo mesmo motivo.

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No encontro entre Santos e Flamengo no primeiro turno da edição passada do Campeonato Brasileiro, foi justamente Neymar quem assumiu o protagonismo e liderou o Peixe na vitória por 1 a 0, na Vila Belmiro, sobre a equipe que acabaria campeã nacional ao fim da temporada.

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Assim, o confronto deste fim de semana representa uma oportunidade concreta para Gabigol assumir o papel projetado pela diretoria santista em sua contratação de peso: dividir o protagonismo com o camisa 10 e iniciar uma trajetória no clube alvinegro semelhante à construída no Flamengo.

Pelo time carioca, o atacante se notabilizou pelo desempenho em momentos decisivos. Foram 16 gols em 12 finais disputadas, com atuações marcantes em títulos como as Copa Libertadores de 2019 e 2022, a Copa do Brasil de 2024 e os Campeonato Carioca de 2021 e 2022.

Protagonismo?

Embora o jogo deste domingo não tenha caráter decisivo, o contexto recente do Santos, sem disputar títulos de grande expressão nas últimas temporadas, amplia a relevância de confrontos contra equipes protagonistas, como Flamengo e Palmeiras.

Desde que retornou ao Santos no início do ano, Gabigol soma sete gols em 12 partidas. Apesar da boa média, de praticamente um gol a cada dois jogos, o único rival de maior peso contra o qual balançou as redes foi o Corinthians, uma vez pelo Campeonato Paulista e outra pelo Brasileirão.

Assim, o confronto deste domingo no Estádio do Maracanã pode representar mais do que apenas três pontos para o Santos: é a chance de Gabigol assumir o protagonismo em um cenário de alta exigência, justamente diante do Flamengo, clube onde construiu sua trajetória mais vitoriosa. Sem Neymar em campo, o camisa 9 terá a oportunidade ideal para dar um passo simbólico na consolidação de sua nova passagem pelo Peixe e transformar expectativa em liderança técnica dentro de campo ao longo da temporada.