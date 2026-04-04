O Flamengo vai enfrentar o Santos neste domingo (5), às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 10ª rodada do Brasileirão. Para o confronto, o técnico Leonardo Jardim terá três desfalques confirmados, mas pode contar com dois retornos importantes para reforçar a equipe.

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➡️ Flamengo decide punir Pulgar por expulsão contra o Bragantino

O volante Pulgar, expulso na partida contra o RB Bragantino no meio da semana, cumpre suspensão automática e está fora do duelo. Além dele, Alex Sandro e Saúl seguem em recuperação de problemas físicos e também desfalcam o Flamengo, que busca se recuperar após um empate com o Corinthians e uma derrota para o Massa Bruta.

Por outro lado, o time terá reforços importantes. Bruno Henrique volta a ser relacionado pela primeira vez após se recuperar de uma pubalgia, enquanto Evertton Araújo retorna após cumprir suspensão e deve iniciar entre os titulares.

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Quem também deve reforçar a equipe são Arrascaeta, Varela e Léo Pereira. O trio, que esteve com suas seleções na última Data Fifa, ficou fora da partida contra o RB Bragantino, mas já está novamente à disposição.

Atualmente, o time carioca ocupa a sexta posição na tabela do Brasileirão, com 14 pontos e um jogo a menos que a maioria dos times que disputam a Série A.

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Provável escalação do Flamengo:

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo (De la Cruz), Jorginho e Arrascaeta; Paquetá, Pedro e Lino.

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