Cuca rebate críticas por substituição de Rollheiser no empate do Santos: "Acham que sou burro?"

O Santos ficou no empate por 2 a 2 na noite desta quarta-feira (20), diante do San Lorenzo, pela 5ª rodada da Copa Sul-Americana, na Vila Belmiro. O Peixe chegou a abrir 2 a 0 no primeiro tempo, com gols de Gabriel Bontempo e Gabriel Barbosa.

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Neymar foi ausência por conta de dores na panturrilha direita e acabou preservado visando à Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho. Ele não vai mais atuar pelo Peixe nos próximos três jogos que restam antes da pausa para a competição.

➡️ Neymar só voltará a jogar pelo Santos após a Copa do Mundo

O técnico Cuca avaliou, em entrevista coletiva, o desempenho da equipe e rebateu as críticas pela substituição de Benjamín Rollheiser, que formava o ataque ao lado de Miguelito e Gabigol.

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— Seria leviano se eu não assumisse essa responsabilidade com os jogadores. Não é a primeira vez que temos o jogo na mão e não sustentamos. Fisicamente, não estamos conseguindo sustentar. O adversário cresce e as bolas no nosso gol estão entrando. É uma instabilidade em um jogo que estava sob controle, no qual o adversário não oferecia perigo. Tomamos o primeiro gol e o segundo veio como consequência, já aos 40 minutos. Temos uma queda física impressionante em todos os jogos no segundo tempo. Muitos jogadores pedem para sair. A sequência de partidas está sendo dura, mas é para todos. Temos um desequilíbrio em algumas posições e sentimos falta de alguns jogadores. O Escobar não jogou e tivemos que improvisar. Colocamos um menino da base que ainda precisa amadurecer. Vi o pessoal falando que mexi mal. Acham que sou burro? Tirei o Rollheiser porque ele pediu ainda no primeiro tempo. Seguramos o quanto deu, mas ele voltou a pedir para sair. As coisas estavam bem encaminhadas. Não fiz mudanças táticas, foram mudanças obrigatórias — disse Cuca.

Cuca completou 100 jogos no comando do Sanros diante do San Lorenzo. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

Problemas físicos no Santos?

Com instabilidade no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana, Cuca disse que não tem condições de participar de três competições simultâneas. Ele também criticou o preparo físico dos atletas.

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-Temos dosado para eles estarem com energia, mas não é o suficente para 90 minutos. Envolve aspecto clínio, dor na posterior, dor no púbis, a gente tem que ir treinando pouco para não desgastar. O Igor tem um cansaço grande. O Mayke jogou sem condições clínicas no domingo passado. Na esquerda, tinha só o menino Rafael - desabafou.

-O Lautaro estava pronto e só não estava na linha. O papel estava dado. A demora aconteceu, mas batemos o tiro de meta. Ameaçou dar cartão. Fatalidade aconteceu. Faltou malandragem. Fomos penalizados dessa forma. Dolorido. Incrível. Lógico que queremos classificar. Não temos elenco para três frentes. Só se no meio do ano equilibrar. Onde se encontram jogadores disponíveis e com orçamento A dificuldade é grande e precisamos colocar a cabeça no lugar - concluiu.

Agenda do Santos:

23.05 (sábado) - Grêmio x Santos - 19h - Arena do Grêmio - Brasileirão (17ª rodada)

26.05 (terça-feira) - Santos x Deportivo Cuenca (Equador) - 21h30 - Vila Belmiro - Sul-Americana (6ª rodada - Grupo D)

30.05 (sábado) - Santos x Vitória - 21h - Vila Belmiro - Brasileirão (18ª rodada)

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