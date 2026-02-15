Confira escalação do Santos para encarar o Velo Clube em decisão pelo Paulistão; Neymar titular?

Com Neymar na lista de relacionados pela primeira vez no ano, o Santos recebe o Velo Clube neste domingo (15), às 20h30 (de Brasília), em busca da classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista.

Além de vencer, o Peixe precisa contar com pelo menos um tropeço de um rival direto: Guarani, Corinthians ou São Paulo. Um empate entre Botafogo (SP) e Capivariano, que se enfrentam em Ribeirão Preto, também já resolveria a situação da equipe da Baixada Santista, que venceu apenas duas partidas em sete jogos no estadual.

Após dez jogos de ausência, Neymar deve voltar a campo para tentar ajudar na classificação. O jogador iniciou a transição após cirurgia no menisco do joelho esquerdo, realizada no dia 26 de janeiro, e treina com o elenco há pouco mais de uma semana. Por isso, deve começar como opção no banco de reservas do técnico Juan Pablo Vojvoda.

Outra novidade entre os titulares é a presença de Gabriel Barbosa, poupado na última partida por conta de uma tendinite. Este pode marcar o primeiro jogo da dupla de Meninos da Vila pelo Peixe após 13 anos.

Em 2013, na despedida do camisa 10 rumo ao Barcelona (ESP), ocorreu a estreia de Gabriel Barbosa como profissional do Santos. Ele entrou no segundo tempo da partida contra o Flamengo, disputada no Mané Garrincha, em Brasília (DF).

Willian Arão também está de volta após se recuperar de dores na panturrilha e passar por uma cirurgia para retirada de cálculo renal. O volante não atuava desde 25 de janeiro, no duelo contra o Red Bull Bragantino.

ESCALAÇÃO: Gabriel Brazão; Mayke, Zé Ivaldo, Luan Peres e Vini Lira; Willian Arão, Gabriel Bontempo e Moisés, Barreal, Thaciano e Gabriel Barbosa.

Neymar foi relacionado para o duelo entre o Santos e o Velo Clube, na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Desfalques:

Igor Vinícius (suspenso)

Adonis Frías (em transição após sentir a panturrilha)

Zé Rafael (tendinite patelar)

João Basso (panturrilha)

Fora por opção técnica: Rincón, Alexis Duarte, Mateus Xavier e Nadson

Saíram do clube nesta semana: Tiquinho e JP Chermont