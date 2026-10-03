Gabigol chega a marca histórica e fica a três gols de igualar ídolo do Flamengo
Gabigol marca dois gols pelo Santos e fica a três gols do top-5 do Brasileirão
Na partida atrasada da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizada nesta sexta-feira (2), no Estádio do MorumBIS, Gabigol marcou os dois gols da equipe no clássico contra o São Paulo e encurtou a distância para o grupo dos cinco maiores artilheiros da história da competição.
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Com os dois gols anotados no clássico paulista, o atacante chegou à marca de 132 gols em sua trajetória no campeonato nacional. O desempenho fez o jogador sair do empate com Diego Souza, que soma 130 gols e dividia a sexta colocação do ranking com o santista antes do início do confronto.
A subida na tabela coloca o atacante próximo de alcançar Zico. O maior ídolo da história do Flamengo ocupa a quinta posição do ranking de goleadores, com 135 gols. Para igualar a marca do ex-meia e entrar oficialmente no top-5 histórico do Brasileirão, Gabigol precisa balançar as redes mais três vezes no Brasileirão.
Entre os atletas em atividade, Gabigol detém os números mais expressivos na competição. O líder isolado da artilharia de todos os tempos do Campeonato Brasileiro permanece sendo Roberto Dinamite, ex-atacante do Vasco, que acumulou 190 gols durante sua carreira. Fred ocupa o segundo lugar, com 158 gols, seguido por Romário (154) e Edmundo (153).
Aos 30 anos, o centroavante construiu a totalidade de seus números no torneio nacional defendendo apenas duas camisas: a do Santos, clube que o revelou para o futebol profissional, e a do Flamengo, equipe pela qual conquistou dois títulos do Brasileirão e foi artilheiro das edições de 2018 e 2019.
Ranking dos maiores artilheiros da história do Brasileirão:
- Roberto Dinamite — 190 gols
- Fred — 158 gols
- Romário — 154 gols
- Edmundo — 153 gols
- Zico — 135 gols
- Gabigol — 132 gols
- Diego Souza — 130 gols
- Túlio Maravilha — 129 gols
- Serginho Chulapa e Dario — 127 gols
- Washington — 126 gols
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