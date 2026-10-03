Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Gabigol chega a marca histórica e fica a três gols de igualar ídolo do Flamengo

Gabigol marca dois gols pelo Santos e fica a três gols do top-5 do Brasileirão

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
03/10/2026 10:05
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Gabigol comemora com a camisa do Santos
Camisa 9 do Santos chega aos 132 gols no Campeonato Brasileiro após dois tentos no MorumBIS (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Na partida atrasada da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizada nesta sexta-feira (2), no Estádio do MorumBIS, Gabigol marcou os dois gols da equipe no clássico contra o São Paulo e encurtou a distância para o grupo dos cinco maiores artilheiros da história da competição.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Com os dois gols anotados no clássico paulista, o atacante chegou à marca de 132 gols em sua trajetória no campeonato nacional. O desempenho fez o jogador sair do empate com Diego Souza, que soma 130 gols e dividia a sexta colocação do ranking com o santista antes do início do confronto.

continua após a publicidade
Gabigol com a camisa do Santos
Gabigol ultrapassa Diego Souza e fica a três gols de igualar Zico na artilharia histórica (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

A subida na tabela coloca o atacante próximo de alcançar Zico. O maior ídolo da história do Flamengo ocupa a quinta posição do ranking de goleadores, com 135 gols. Para igualar a marca do ex-meia e entrar oficialmente no top-5 histórico do Brasileirão, Gabigol precisa balançar as redes mais três vezes no Brasileirão.

Entre os atletas em atividade, Gabigol detém os números mais expressivos na competição. O líder isolado da artilharia de todos os tempos do Campeonato Brasileiro permanece sendo Roberto Dinamite, ex-atacante do Vasco, que acumulou 190 gols durante sua carreira. Fred ocupa o segundo lugar, com 158 gols, seguido por Romário (154) e Edmundo (153).

continua após a publicidade

Aos 30 anos, o centroavante construiu a totalidade de seus números no torneio nacional defendendo apenas duas camisas: a do Santos, clube que o revelou para o futebol profissional, e a do Flamengo, equipe pela qual conquistou dois títulos do Brasileirão e foi artilheiro das edições de 2018 e 2019.

Ranking dos maiores artilheiros da história do Brasileirão:

    1.
  1. Roberto Dinamite — 190 gols
    2. 2.
  2. Fred — 158 gols
    3. 3.
  3. Romário — 154 gols
    4. 4.
  4. Edmundo — 153 gols
    5. 5.
  5. Zico — 135 gols
    6. 6.
  6. Gabigol — 132 gols
    7. 7.
  7. Diego Souza — 130 gols
    8. 8.
  8. Túlio Maravilha — 129 gols
    9. 9.
  9. Serginho Chulapa e Dario — 127 gols
    10. 10.
  10. Washington — 126 gols
Tudo sobre
Sugerida para você!
BRASILEIRÃO - São Paulo x Santos - Morumbis (02/10/2026) - Fotos: Raul Baretta/ Santos FC.

Santos

Com vitória sobre o São Paulo, Santos iguala melhor sequência desde 2019

Há 1 minuto
Gabigol com a mão rosto com a camisa do Santos

Fora de Campo

Atuação de Gabigol enlouquece torcedores do Flamengo: 'Sempre é'

Há 1 hora
Philippe Coutinho

Santos

Em noite de estreia, Coutinho celebra retomada no Santos e projeta novos ares após vitória

Há 2 horas
Arthur é anunciado como jogador do Santos

Santos

Arthur vira dúvida no Santos após sentir incômodo na coxa direita: 'Farei exame'

Há 3 horas
Coutinho em ação durante São Paulo e Santos, pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Torcida do Santos reage à estreia do Coutinho: 'Ainda disseram'

Há 5 horas
Gabigol, atacante do Santos

Santos

Autor dos gols do Santos, Gabigol elogia gramado do Morumbis e alfineta condição da Vila Belmiro

Há 10 horas
Mais LANCE!
Cuca, técnico do Santos

Cuca celebra vitória do Santos, exalta Gabigol e projeta volta de Neymar

Gabigol estava há 4 anos sem balançar as redes contra o São Paulo (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Gabigol faz dois, Santos vira e quebra jejum contra o São Paulo no Morumbis

Pedro Lima em ação durante o clássico entre São Paulo e Santos, pelo Campeonato Brasileiro

Gol perdido em São Paulo x Santos irrita torcedores: 'Não sabe'

Matheus Delgado Candançan em ação durante São Paulo e Santos, pelo Campeonato Brasileiro

Pênalti não marcado em São Paulo x Santos gera revolta: 'Inacreditável'

PC Oliveira concordou com a decisão da arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Divulgação Globo)

PC Oliveira aponta erro capital em São Paulo x Santos

São Paulo e Santos estão se enfrentando nesta sexta (2)

Veja gols em São Paulo x Santos: Gabigol marca duas vezes

O técnico Cuca na derrota do Santos para o Altético-MG na Sul-Americana

Cuca deixa Coutinho no banco e escala o Santos para pegar o São Paulo; veja quem joga

A despedida do Rei Pelé com a camisa do Santos

Há 52 anos Pelé se despedia do Santos e jogava sua última partida pelo clube

Gabigol sofre a marcação de um jogador do São Paulo na partida contra o Santos no primeiro turno do Brasileirão

Por que São Paulo x Santos acontece nesta sexta-feira, durante a Data Fifa? Entenda

Luciano e Gabigol em ação por São Paulo e Santos, respectivamente

Tironi no Lance!: Santos em alta, São Paulo deprimido no clássico paulista

Gabigol comemora gol na vitória do Santos sobre o Remo

Em alta no Santos, Gabigol tenta encerrar jejum de quatro anos contra o São Paulo

Coutinho em treino do Santos

Possível estreia de Coutinho pelo Santos agita torcedores: 'Vai ter'

Philippe Coutinho durante treinamento do Santos

Com Coutinho na lista, Santos divulga relacionados para enfrentar o São Paulo; confira