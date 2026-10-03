O Santos pode ter uma preocupação para a sequência do Campeonato Brasileiro. O volante Arthur sentiu um incômodo na coxa direita durante a vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, nesta sexta-feira (2), no Morumbis, e será submetido a exames para saber se sofreu uma lesão.

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Na zona mista após o clássico, o jogador demonstrou otimismo sobre a situação e comparou o incômodo a uma cãibra. Apesar da impressão inicial, ele ressaltou que ainda precisa aguardar os resultados dos exames para confirmar se houve algum problema muscular.

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- Eu senti um pouquinho, como se fosse uma cãibra. Acredito que não é nada grave, mas vou fazer exames para comprovar se tem lesão ou não. Provavelmente farei o exame amanhã ou domingo e aí saberemos se tem lesão, e a gravidade, ou se não tem e foi só um susto, uma cãibrazinha que puxou a posterior - afirmou Arthur, que foi substituído durante o segundo tempo do clássico.

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Arthur pode desfalcar o Santos contra o Flamengo

A situação do volante será acompanhada pelo departamento médico santista nos próximos dias. O resultado dos exames deve ajudar a definir se ele terá condições de enfrentar o Flamengo, na quinta-feira (8), às 19h30, na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Brasileirão.

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Contratado após rescindir o vínculo com a Juventus, da Itália, Arthur disputou seis partidas pelo Santos e deu uma assistência. O clássico contra o São Paulo foi apenas a segunda vez que o meio-campista começou uma partida como titular da equipe.