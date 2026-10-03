Com vitória sobre o São Paulo, Santos iguala melhor sequência desde 2019

O Santos confirmou seu grande momento na temporada ao vencer o São Paulo nesta sexta-feira (2), no Estádio do MorumBIS, em duelo atrasado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado positivo fez a equipe treinada por Cuca chegar à quinta vitória consecutiva na competição nacional, feito que o clube não alcançava desde o campeonato de 2019.

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Além de engatar cinco triunfos em sequência, o Alvinegro Praiano estendeu sua invencibilidade para sete partidas consecutivas no Brasileirão. O desempenho recente consolidou o Santos na 7ª colocação da tabela e aproximou o time da zona de classificação para a fase preliminar da Libertadores.

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Cuca alcança quinta vitória seguida no comando do Santos e igualou marca registrada em 2019 (Foto: Reinaldo Campos/ Santos)

A última vez que o Santos emplacou uma sequência semelhante de cinco vitórias seguidas foi na passagem do técnico argentino Jorge Sampaoli. Na ocasião, em 2019 — ano em que o clube obteve sua maior pontuação no sistema de pontos corridos com 20 clubes —, o Peixe chegou a emplacar sete triunfos consecutivos entre a 7ª e a 13ª rodada.

Sequência de vitórias aproxima o Santos das vagas para a Libertadores no Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana / AGIF / Folhapress)

Aquela série histórica de 2019 começou com vitória por 1 a 0 sobre o Ceará e teve triunfos contra Atlético-MG (3 a 1), Corinthians (1 a 0), Bahia (1 a 0), Botafogo (1 a 0), Avaí (3 a 1) e Goiás (6 a 1). Curiosamente, a invencibilidade de Sampaoli na época foi interrompida justamente pelo São Paulo, em derrota por 3 a 2 no MorumBIS. Desta vez, o reencontro no mesmo local marcou a consolidação da série positiva santista.