Gabigol celebra gol no retorno ao Santos e revela dedicatória em comemoração

A vitória do Santos diante do Novorizontino, por 2 a 1, na estreia do Campeonato Paulista, contou com o brilho do atacante Gabigol, que balançou as redes e foi eleito o craque da partida em votação da Federação Paulista de Futebol (FPF).

Na primeira etapa, o camisa 9 havia balançado as redes, mas o lance foi anulado pela arbitragem por impedimento. Na segunda etapa, no entanto, Gabigol aproveitou uma sobra dentro da área, chutou firme e marcou seu primeiro gol no retorno ao Santos.

— O atacante sempre espera isso. Claro que o primeiro é uma vitória, era mais importante do que o gol em si, mas quando você junta as duas coisas fica melhor ainda. Estreia em casa com vitória, com gol, a família todinha aí. Uma semana só de treino, é muito complicado, muito calor, mas queriam ver que era uma vitória que precisávamos fazer em casa — disse Gabigol à TNT.

Apesar da boa partida, Gabigol reclamou do pouco tempo do time para se preparar para a estreia na competição. O elenco do Santos se reapresentou no dia 2 de janeiro e, sete dias depois, esteve em campo para a estreia.

— Além disso, foi só uma semana de treino, é muito desgastante. A gente fez treino em dois períodos praticamente antes de ontem, mas creio eu que em casa, com o nosso público, precisamos vencer de qualquer jeito. Então foi uma grande vitória — seguiu.

Ao ser questionado sobre para quem teria sido o gol de empate, após fazer o famoso "coração", se para a família, Neymar ou a namorada Rafaella, Gabigol entrou na brincadeira e respondeu:

— Eles estão todos juntos, então é um coração pra ele, pra ela, pra minha família, todo mundo muito feliz — brincou Gabigol.

Atacante Gabigol fez seu primeiro gol na volta ao Santos (Foto: Raphael Campos Do Prado/Mochila Press/Gazeta Press)

O que vem pela frente?

O Santos volta a campo na próxima quarta-feira, dia 14, para o primeiro clássico do ano. Na Arena Barueri, o Peixe visita o Palmeiras.

Agenda do Santos no Campeonato Paulista

10.01 - Santos 2x1 Novorizontino - 1ª rodada - 16h (de Brasília) - Vila Belmiro (TNT e HBO Max)

14.01 - Palmeiras x Santos - 2ª rodada - 19h30 (de Brasília) - Arena Barueri (Record, Cazé TV, TNT e HBO Max)

18.01 - Guarani x Santos - 3ª rodada - 20h30 (de Brasília) - Brinco de Ouro (Record, Cazé TV, TNT e HBO Max)

22.01 - Santos x Corinthians - 4ª rodada - 19h30 (de Brasília) - Vila Belmiro (Record, Cazé TV, TNT e HBO Max)

25.01 - Santos x Red Bull Bragantino - 5ª rodada - 16h (de Brasília) - Vila Belmiro (TNT e HBO Max)

31.01 - São Paulo x Santos - 6ª rodada - 20h30 (de Brasília) - Morumbis (Record, Cazé TV e HBO Max)

08.02 - Noroeste x Santos - 7ª rodada - 16h (de Brasília) - Alfredo de Castilho (TNT e HBO Max)

15.02 - Santos x Velo Clube - 8ª rodada - 20h30 (de Brasília) - Vila Belmiro (TNT e HBO Max)

