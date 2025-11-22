menu hamburguer
Santos

Vojvoda busca a primeira vitória fora de casa no comando do Santos

Vojvoda venceu apenas clássicos no comando do Peixe

Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 22/11/2025
06:30
Juan Pablo Vojvoda busca a quarta vitória no comando do Santos. (Foto: Jota Erre/Agif/Gazeta Press)
O técnico Juan Pablo Vojvoda busca a quarta vitória no comando do Santos e a primeira atuando fora da Vila Belmiro. O Alvinegro Praiano volta a campo na próxima segunda-feira (24), contra o Internacional, às 21h (de Brasília), no Beira-Rio.

A equipe comandada pelo argentino precisa vencer para alcançar o Colorado nos 40 pontos do Campeonato Brasileiro e, assim, tentar se afastar da zona do rebaixamento.

Até o momento, Vojvoda dirigiu o Santos em 15 partidas, somando três vitórias, sete empates e quatro derrotas. Os triunfos aconteceram apenas em clássicos nesta temporada: 1 a 0 sobre o São Paulo, 3 a 1 contra o Corinthians e, mais recentemente, 1 a 0 diante do Palmeiras, todos na Vila Belmiro.

Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O Peixe treina neste sábado, às 10h (de Brasília), e encerra a preparação no mesmo horário neste domingo (23), antes de viajar para Porto Alegre. Vojvoda não poderá contar com o zagueiro Zé Ivaldo, que está suspenso. Luan Peres deve ser o substituto ao lado de Adonis Frías. João Basso e Alexis Duarte, que esteve com a Seleção Paraguaia nesta Data Fifa, ficam como opções no banco de reservas.

Peixe vem de um empate por 1 a 1 diante do Mirassol, na Vila Belmiro. (Foto: Mauricio de Souza/Agif/Gazeta Press)
Confira o retrospecto:

14 JOGOS - 3 VITÓRIAS - 7 EMPATES - 4 DERROTAS

31.08 - Santos 0 x 0 Fluminense - Vila Belmiro - 22ª rodada do Campeonato Brasileiro

14.09 - Atlético-MG 1 x 1 Santos - Arena MRV - 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

21.09 - Santos 1 x 0 São Paulo - Vila Belmiro - 24ª rodada do Campeonato Brasileiro

28.09 - Red Bull Bragantino 2 x 2 Santos - Cícero de Souza Marques - 25ª rodada do Campeonato Brasileiro

01.10 - Santos 1 x 1 Grêmio - Vila Belmiro - 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

05.10 - Ceará 3 x 0 Santos - Castelão - 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

15.10 - Santos 3 x 1 Corinthians - Vila Belmiro - 28ª rodada do Campeonato Brasileiro

20/10 - Santos 0 x 1 Vitória - Vila Belmiro - 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

26.10 - Botafogo 2 x 2 Santos - Nilton Santos - 30ª rodada do Campeonato Brasileiro

01.11 - Santos 1 x 1 Fortaleza - Vila Belmiro - 31ª rodada do Campeonato Brasileiro

06.11 - Palmeiras 2 x 0 Santos - Allianz Parque - 32ª rodada do Campeonato Brasileiro

09.11 - Flamengo 3 x 2 Flamengo - Maracanã - 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

15.11 - Santos 1 x 0 Palmeiras - Vila Belmiro - 13ª rodada do Campeonato Brasileiro

19.11 - Santos 1 x 1 Mirassol - Vila Belmiro - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

