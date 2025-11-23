Com triunfo do Vitória diante do Sport, Santos volta ao Z4

O Santos entrou na zona do rebaixamento na noite deste domingo (23) após o triunfo do Vitória diante do Sport por 3 a 1, na Ilha do Retiro, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Com o resultado, o Vitória subiu uma posição na tabela e ultrapassou o Peixe. Agora, o Leão da Barra aparece em 16º lugar, com 39 pontos. Já o Alvinegro Praiano caiu para a 17ª colocação, com 37 pontos. Por isso, a equipe de Juan Pablo Vojvoda precisa vencer o Internacional para voltar a ultrapassar o rival direto na briga contra o Z-4.

O Colorado recebe o Santos nesta segunda-feira (24), às 21h (de Brasília), no Beira-Rio. Todos os ingressos foram vendidos, e o Inter contou com o apoio de 4 mil torcedores no treino aberto realizado no Gigante no último sábado (22).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Até o momento, Vojvoda dirigiu o Santos em 15 partidas, somando três vitórias, sete empates e quatro derrotas. Os triunfos aconteceram apenas em clássicos nesta temporada: 1 a 0 sobre o São Paulo, 3 a 1 contra o Corinthians e, mais recentemente, 1 a 0 diante do Palmeiras, todos na Vila Belmiro. Ou seja, o argentino busca a primeira vitória fora de casa.

Vojvoda acumula 14 partidas no comando do Santos e apenas 3 vitórias. (Foto: Theo Daolio/Mochila Press)

Neymar:

Neymar sentiu um incômodo no joelho esquerdo durante o empate por 1 a 1 com o Mirassol, na Vila Belmiro, na última quarta-feira (19), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Ele acabou substituído e, por isso, será poupado do confronto direto na briga contra a zona de rebaixamento. Em caso de vitória, o Peixe iguala a pontuação da equipe comandada por Ramón Díaz.

A diretoria santista entende que colocá-lo em campo agora seria arriscado, o que poderia comprometer sua participação nas partidas restantes da temporada.

O Alvinegro Praiano deve ir a campo com: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Souza; Willian Arão, João Schmidt e Zé Rafael; Rollheiser (Guilherme), Barreal e Lautaro Díaz.

O zagueiro Zé Ivaldo está suspenso e, ao lado de Neymar, é uma das baixas para o jogo. Por outro lado, Vojvoda ganha Alexis Duarte como opção, já que o defensor retornou à Baixada Santista após servir à Seleção do Paraguai nesta Data Fifa.

O Santos finalizou a preparação para o jogo neste domingo (23), em Porto Alegre. A equipe precisou mudar a logística de viagem de última hora e acabou alugando o avião da presidente do Palmeiras, Leila Pereira.