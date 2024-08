Fábio Carille avalia empate do Santos diante do lanterna Guarani: ‘Temos que comemorar o ponto’

Fábio Carille durante Guarani x Santos (Foto: Diogo Reis/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/08/2024 - 22:15 • Campinas (SP)

Técnico do Santos, Fábio Carille foi sincero ao avaliar o desempenho da equipe no empate em 1 a 1 diante do Guarani nesta quarta-feira (21), pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador concedeu entrevista coletiva após a partida no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, e não aprovou a atuação do time. Contudo, afirmou que o Peixe deve "comemorar o ponto" por conta do nível apresentado no primeiro tempo.

– Decepcionado, não. Chateado. Em nome do grupo, falando por todos, pedir desculpas ao torcedor pelo nosso primeiro tempo, sem trocar três passes, sem imposição. Tivemos tudo para sair com resultado adverso já no primeiro tempo, pelo volume baixo de jogo, decisões de jogo. Pedimos desculpas. Vamos reverter atitude e comportamento dos jogadores para o segundo turno do campeonato – afirmou Carille.

– Pelo nosso primeiro tempo, temos que comemorar o ponto. Poderíamos ter tomado dois ou três no primeiro tempo. Meu intervalo não teve nada de tática. Quando a parte técnica não está boa, você quer levantar os caras. Esse é o típico jogo que você pede para ter 11 mudanças. Foi mais motivar, fazer os caras levantarem as cabeças – completou.

Com o resultado, o Santos vai aos 38 pontos pontos e está na segunda colocação, enquanto o Guarani segue na lanterna, agora com 18 pontos. Escobar abriu o placar para o Peixe, mas Anderson Leite igualou o placar para os donos da casa já nos minutos finais.

