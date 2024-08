Santos cede empate ao Guarani e deixa escapar liderança da Série B

Guarani e Santos ficaram no empate (Foto: Diogo Reis/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/08/2024 - 20:57 • Campinas (SP)

Guarani e Santos empararam 1 a 1 nesta quarta-feira (21), no Brinco de Ouro, em Campinas (SP), em jogo válido pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Escobar abriu o placar para os visitantes, mas Anderson Leite igualou o placar para os donos da casa já nos minutos finais. Com o resultado, o Peixe vai aos 38 pontos pontos e está na segunda colocação, enquanto o Bugre segue na lanterna, agora com 18 pontos.

Como foi a partida entre Guarani e Santos?

O primeiro tempo foi pouco movimentado. A única boa finalização do Santos antes do invervalo foi em chute de Julio Furch, que parou no goleiro Pegorari. De resto, as melhores chances da primeira etapa foram do Guarani, com Airton arriscando de fora da área.

Por sua vez, o segundo tempo também começou devagar, com muitas tentativas de lançamento de ambos lados. Contudo, o Peixe abriu o placar após jogada individual de Escobar, que avançou com a posse de bola e chutou de fora da área, acertando o canto esquerdo do goleiro. Após o gol, o Santos cresceu na partida e teve chances de amplicar o placar, mas sem efetividade. Assim, quem aproveitou foi o Bugre, com Anderson Leite de cabeça aos 43 minutos.

Guarani e Santos ficaram no empate nesta quarta-feira pela Série B do Campeonato Brasileiro (Foto: Diogo Reis/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

Guarani x Santos

Brasileirão Série B - 22ª rodada

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 21 de agosto, às 19h

📍 Local: Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP)

🟨 Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann.

🚩 Assistentes: Alex Dos Santos e Bruno Muller.

🖥️ VAR: Johnny Barros De Oliveira.

⚽ ESCALAÇÕES

GUARANI (Técnico: Allan Aal)

Pegorani, Guilherme Pacheco, Matheus Salustiano, Douglas Bacelar e Jefferson; João Victor, Matheus Bueno, Luan Dias e Airton; Caio Dantas e Luan Dias.

SANTOS (Técnico: Fábio Carille)

Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Jair e Escobar; João Schmidt e Diego Pituca; Otero, Guilherme, Willian Bigode e Julio Furch.