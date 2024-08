Copiar Link

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 20/08/2024 - 21:02 • São Paulo (SP)

O Santos comunicou o desligamento do Coordenador da Secretaria Social, Daniel Gonzalez, na noite desta terça-feira (20). O agora ex-funcionário foi acusado por torcedores de desrespeitar o futebol feminino e fazer alusão à comunidade LGBTQIA+ de forma pejorativa.

O desligamento ocorreu após ele comentar em uma thread no X (antigo Twitter) que as pessoas que gostam de futebol feminino fariam parte da comunidade LGBTQIA+. A postagem viralizou recentemente, mas foi realizada no último 28 de julho.

Comentário de Daniel Gonzalez no X (Foto: Reprodução / X)

Daniel também foi acusado de desrespeitar o futebol feminino do Santos. A equipe foi rebaixada no Campeonato Brasileiro, e o presidente Marcelo Teixeira reiterou o compromisso de tratar a modalidade como um dos pilares da gestão, além de intensificar a reformulação nas Sereias da Vila.

Daniel Gonzales já trabalhou no Santos em outra oportunidade. Em 2020, ocupava a função de realizar o cadastro de sócios do clube e acabou demitido. Além do desligamento, foi apontado pelo Peixe como responsável de vazar informações pessoais dos associados.

Nas redes sociais, recentemente também foi acusado por torcedores de supostamente ter cometido atitudes racistas e misóginas.

A reportagem do Lance! questionou pessoas do Santos sobre o motivo da demissão, mas ainda não obteve resposta. A matéria será atualizada em caso de novidades.