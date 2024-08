Diretor de futebol do Santos é hostilizado por torcedores do Guarani

Torcedores do Guarani xingam diretor do Santos (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/08/2024 - 21:51 • Campinas (SP)

Diretor de futebol do Santos, Alexandre Gallo foi hostilizado por torcedores do Guarani nesta quarta-feira (21), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP). O dirigente comemorava o gol do Peixe, que abriu o placar no empate em 1 a 1, válido pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A informação e vídeo são do portal ge. Após o lateral-esquerdo Escobar balançar as redes do Brinco de Ouro, Gallo celebrou muito em sua cabine. Imediatamente, torcedores do Bugre começaram a proferir ofensas e arremessar objetos em direção ao diretor santista. Um dos presentes atirou um copo de água vazio, e outro ameaçou jogar um chinelo.

A Polícia Militar chegou rapidamente para acalmar os ânimos, mas os xingamentos seguiram. Assim, Alexandre Gallo precisou ser escoltado para fora do setor onde estavam mebros do estafe do Santos no Brinco Ouro.

Guarani e Santos empararam 1 a 1 nesta quarta-feira (21), no Brinco de Ouro, em Campinas (SP), em jogo válido pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Escobar abriu o placar para os visitantes, mas Anderson Leite igualou o placar para os donos da casa já nos minutos finais. Com o resultado, o Peixe vai aos 38 pontos pontos e está na segunda colocação, enquanto o Bugre segue na lanterna, agora com 18 pontos.

