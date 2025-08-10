Cruzeiro x Santos: Neymar revê torcida que o aplaudiu e encara cunhado Gabigol

O atacante Neymar vai reencontrar, depois de quase 13 anos, a torcida do Cruzeiro, que o aplaudiu após um hat-trick em memorável atuação do ídolo santista, no dia 3 de novembro de 2012.

Na ocasião, as equipes duelaram no Independência, já que o Mineirão estava fechado para obras visando à Copa de 2014.

O então camisa 11 foi ovacionado pela torcida mineira após marcar três gols e ainda distribuir uma assistência para Felipe Anderson, na vitória por 4 a 0, pelo Campeonato Brasileiro.

Atualmente, os dois times vivem momentos distintos na tabela: o Santos luta para se afastar da zona de rebaixamento e pode trocar a comissão técnica em caso de derrota, enquanto a Raposa busca a liderança isolada da competição.

O Peixe vem de uma vitória diante do Juventude por 3 a 1, no Morumbi, na última rodada, mas, apesar dos três pontos, teve uma atuação pouco convincente.

No elenco do Cabuloso, Neymar vai reencontrar um velho conhecido. Gabriel Barbosa foi formado nas categorias de base do Peixe e acumula duas passagens pelo time. Na primeira, entre 2013 e 2016, disputou 156 jogos, marcou 57 gols e deu 25 assistências.

Em 2018, fez sua última temporada pelo Alvinegro, emprestado pela Inter de Milão. Atuou em 53 jogos e marcou 27 gols pelo Santos. Foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 18 gols, e da Copa do Brasil, com quatro.

O Menino da Vila ‘santista e cruel’ começou a jogar aos 6 anos, na escolinha do Guarani, em São Bernardo do Campo, região do Grande ABC, em São Paulo. Depois, passou para uma escolinha de futsal, onde chamou a atenção do Santos.

A estreia profissional dele pelo clube aconteceu justamente no jogo que marcou a despedida de Neymar pelo Peixe: um empate sem gols diante do Flamengo, no Mané Garrincha, em Brasília, no dia 26 de maio de 2013.

Neymar marcou três gols na vitória do Santos diante do Cruzeiro por 4 a 0, em 2012. (Foto: Pedro Vilela/AGIF)

Neymar deixou o Santos para se transferir ao Barcelona com 230 jogos, 138 gols e seis títulos conquistados pelo Peixe, entre 2009, ano de sua promoção ao profissional, e 2013.

Outra coincidência é que a dupla é da mesma família, já que a irmã de Neymar, Rafaella Silva, é namorada de Gabigol. Os dois craques também conquistaram o ouro inédito do Brasil no futebol nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.

Gabigol também acumula uma passagem de sucesso pelo Flamengo, onde atuou antes de se mudar para Belo Horizonte. O jogador de 28 anos foi anunciado no começo deste ano, com contrato até o fim de 2028.

Ele se tornou um dos grandes nomes da história rubro-negra, com 161 gols e 13 títulos em 308 jogos, sendo campeão Carioca, do Brasileirão, da Libertadores e da Copa do Brasil. Além da Inter de Milão, o atacante também jogou no Benfica, de Portugal.

Outro Menino da Vila que vai reencontrar o Santos de Neymar é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, Kaio Jorge. Já balançou as redes 13 vezes na competição e tem a segunda maior média de participações em gols entre todos os jogadores da Série A.

Nesta temporada, assumiu a titularidade apenas no Brasileirão, já que sofreu uma lesão muscular que o tirou do Campeonato Mineiro.

Kaio Jorge foi revelado pelo Santos. Chegou ao time profissional em 2018 e, em 2021, se transferiu para a Juventus, da Itália. Também passou pelo Frosinone por empréstimo, antes de vestir a camisa do Cruzeiro, em junho do ano passado, para assinar um contrato de cinco anos.

Neymar no Mineirão:

Santos e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (10), Dia dos Pais, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Neymar deve começar pelo sexto jogo consecutivo como titular do Peixe. Nos últimos cinco jogos, atuou durante os 90 minutos, algo que não acontecia em sua carreira há quase três anos.

Ele já disputou sete partidas oficiais no estádio, sendo quatro pela Seleção Brasileira, marcando gols contra Argentina e Chile.

A última partida pela Amarelinha no local foi em 10 de novembro de 2018, quando o Brasil venceu os atuais campeões da Copa do Mundo por 3 a 0, pelas Eliminatórias, sob o comando do técnico Tite.

Números de Gabigol pelo Santos:

206 jogos (173 titular)

83 gols

13 assistências

151 minutos para participar de gol

Números de Kaio Jorge pelo Santos:

84 jogos (61 titular)

17 gols

4 assistências

251 minutos para participar de gol

1.5 finalizações por jogo (0.5 no gol)

39% em conversão de grandes chances

0.7 passes decisivos por jogo

31% de eficiência nos duelos aéreos

1.3 faltas sofridas por jogo

Nota Sofascore 6.77

*As informações são da plataforme do Sofascore