Escalações de Santos e Red Bull Bragantino: Neymar no time titular

Em busca de uma vaga na semifinal do Campeonato Paulista, o Santos encara o Red Bull Bragantino neste domingo (02), às 20h45, na Vila Belmiro, em duelo válido pelas quartas de final.

O Peixe terá Neymar pela sétima vez em campo nesta temporada. O camisa 10 volta a disputar uma partida pelo mata-mata do estadual depois de 12 anos.

Líder do Grupo B na primeira fase, o Alvinegro busca a quarta vitória seguida na competição.

Torcida do Santos recebe o time no tradicional corredor de fogo antes da decisão contra o Bragantino. (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Na lista de relacionados, as principais novidades são os atacantes Deivid Washington e Benjamin Rollheiser. Os recém-contratados entraram na Lista A do estadual.

O Bragantino não teve a semana cheia para treinos. Fez uma longa viagem até a Paraíba para encarar o Sousa pela Copa do Brasil. Após empate por 1 a 1 no tempo normal de jogo, se classificou nos pênaltis para a segunda fase do torneio.

O técnico Fernando Seabra não poderá contar com o lesionado Eduardo Sasha. Ele segue se recuperando de uma entorse no tornozelo direito. Nathan Mendes, Agustín Sant'Anna e Gustavo Neves também estão no DM.

Por outro lado, Andrés Hurtado, Juninho Capixaba e Lucas Barbosa se recuperaram de suas lesões e estão relacionados. O lateral-esquerdo vai atuar sob efeito suspensivo da expulsão diante do São Paulo.

Escalações de Santos e Red Bull Bragantino:

SANTOS (Técnico: Pedro Caixinha)

Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Soteldo, Tiquinho e Guilherme.

RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)

Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Jhon Jhon; Henry Mosquera, Pitta e Vinicinho.

O reecontro de Pedro Caixinha com o ex-time:

O português foi anunciado no Peixe no fim do ano passado com contrato válido até dezembro de 2026.

No time de Bragança Paulista, ele trabalhou durante quase dois anos. Foram 124 jogos, com 50 vitórias, 38 empates e 36 derrotas. Foi demitido depois de sete partidas sem vitórias e com a equipe próxima de entrar na zona do rebaixamento.

Com Caixinha, o Massa Bruta chegou a duas semifinais de Campeonato Paulista (2023 e 2024) e teve a melhor participação na história do Brasileirão de pontos corridos, em 2023. Nesta edição do Brasileirão, a equipe acumulou 17 vitórias, 11 empates e 10 derrotas, com 49 gols marcados e 35 sofridos.

Ainda em 2023, o plantel teve uma queda precoce na segunda fase em duelo contra o Ypiranga-RS.

O desempenho garantiu ao clube de Bragança Paulista uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América.