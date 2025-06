Santos destaca encontro entre Neymar e Lamine Yamal

O Santos utilizou as redes sociais para repercutir a visita do atacante Lamine Yamal ao Brasil. Jogador do Barcelona e da seleção espanhola, Yamal foi convidado por Neymar para passar parte das férias na casa do craque, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Por meio de publicações no Twitter, Instagram e Facebook, o Peixe divulgou uma foto em que Neymar segura uma camisa do Barcelona, enquanto Yamal posa com o uniforme do Santos. Na legenda, o clube fez referência aos “Meninos da Vila” e à “La Masia”, tradicional academia de formação de atletas do Barça.

Veja a postagem abaixo:

Lamine Yamal em busca do ídolo

Em meio a fama e os compromissos com o Barcelona, Yamal aproveitou as férias do futebol europeu para concretizar o desejo de encontrar Neymar. Nas redes sociais, o espanhol registrou o momento em que desembarcou em São Paulo nesta segunda-feira (16).

Inspirado em Neymar, Lamine Yamal dominou o futebol europeu em 2025. Pelo Barcelona, o espanhol marcou 18 gols e deu 21 assistências em 55 jogos disputados na temporada. Apesar de ainda novo, ele foi uma liderança em campo para a equipe do técnico Hansi Flick.

Lamine Yamal já vestiu a camisa de Neymar (Foto: Reprodução)

Com a ótima temporada da joia do futebol espanhol, o Barcelona conquistou a La Liga, a Copa do Rey e a Supercopa da Espanha. Apesar disso, caiu na semifinal da Champions League para a Inter de Milão. Na seleção espanhola, Yamal perdeu a final da Nations League para Portugal.

Em meio a conquistas e frustrações, o atacante teve uma temporada de ouro com o time catalão. O desempenho em campo fez ele ser cotado com o possível Bola de Ouro (prêmio dada pela revista francesa France Football) em setembro deste ano.