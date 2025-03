Com o Santos, Caixinha reencontra Bragantino em busca da semifinal

O Santos entra em campo neste domingo (02) em busca de uma vaga na semifinal do Campeonato Paulista. O duelo será contra o Red Bull Bragantino, às 20h45. na Vila Belmiro.

O jogo é uma reedição da semi do ano passado. O Peixe lotou a Neo Química Arena com mais de 45 mil torcedores e bateu o Massa Bruta por 3 a 1 com gols de Joaquim, Guilherme e Giuliano. Eduardo Sasha descontou para os visitantes.

Naquela época, Pedro Caixinha comandava o time do interior de São Paulo. Atualmente no Vasco, Fábio Carille foi o técnico do Alvinegro na última temporada.

Pedro Caixinha acumula cinco vitórias em 12 jogos no comando do Santos. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O português foi anunciado no Peixe no fim do ano passado com contrato válido até dezembro de 2026.

O time da Baixada Santista ficou quase um mês sem um técnico e o Plano A era Gustavo Quinteros, argentino naturalizado boliviano e atual técnico do Grêmio. Com o fim da negociação, Caixinha foi confirmado no Alvinegro pelo presidente Marcelo Teixeira.

No time de Bragança Paulista, ele trabalhou durante quase dois anos. Foram 124 jogos, com 50 vitórias, 38 empates e 36 derrotas. Foi demitido depois de sete partidas sem vitórias e com a equipe próxima de entrar na zona do rebaixamento.

Com Caixinha, o Massa Bruta chegou a duas semifinais de Campeonato Paulista (2023 e 2024) e teve a melhor participação na história do Brasileirão de pontos corridos, em 2023. Nesta edição do Brasileirão, a equipe acumulou 17 vitórias, 11 empates e 10 derrotas, com 49 gols marcados e 35 sofridos.

Ainda em 2023, o plantel teve uma queda precoce na segunda fase em duelo contra o Ypiranga-RS.

O desempenho garantiu ao clube de Bragança Paulista uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América.

Santos e Caixinha celebram no momento uma parceria de sucesso especialmente com a chegada de Neymar como um dos dez novos jogadores contratados nesta temporada.

Neste domingo (02), o técnico poderá ser o responsável por ajudar o Alvinegro a se classificar pelo segundo ano seguido para a semifinal do estadual.