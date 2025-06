Mirassol inicia venda de ingressos para jogo contra o Santos

O Mirassol anunciou as informações sobre a venda de ingressos para a partida contra o Santos, marcada para o dia 19 de julho, às 18h30, no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol. O jogo é válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As entradas estão à venda pelo site Ingresso S.A e em pontos físicos. Os ingressos para as arquibancadas — tanto para a torcida mandante quanto para a visitante — custam R$ 240, com opção de meia-entrada a R$ 120.

Vale destacar que torcedores têm direito à meia-entrada nas condições previstas em lei. Estudantes devem apresentar a Carteira de Identificação Estudantil (CIE) válida, além de documento com foto e CPF, conforme a Lei nº 12.933/2013. Idosos, com idade entre 60 e 65 anos, também garantem o benefício mediante apresentação de documento de identidade com foto e CPF. Crianças de até 12 anos têm direito à meia-entrada.

Veja abaixo pontos de venda:

Loja Fanáticos, localizada na rua Santo Antônio, 2.326, no Centro de Mirassol. O atendimento ocorre de segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h.

Loja Athleta, na rua Américo Gomes Novoa, 730, no Jardim Walkiria, em São José do Rio Preto, aberta de segunda a sexta, das 9h30 às 18h30, e aos sábados, das 9h às 13h.

Loja Athleta Shopping Cidade Norte, na avenida Alfredo Antônio de Oliveira, 2077, no Jardim Marajó, também em São José do Rio Preto, com o mesmo horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 9h30 às 18h30, e no sábado, das 9h às 13h.

Santos vai enfrentar o Mirassol fora de casa (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos busca sequência de vitórias

O Santos vive seu melhor momento fora de casa na temporada 2025. Com a vitória por 3 a 2 sobre o Fortaleza, na Arena Castelão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Peixe emplacou sua maior sequência de triunfos como visitante no ano — dois jogos consecutivos com resultado positivo longe da Vila Belmiro.

Até então, o time não havia conseguido esse feito na temporada. Chegou a estar na zona de rebaixamento em algumas rodadas do Brasileirão, mas encerra o primeiro semestre com um cenário mais favorável. O resultado contra o Fortaleza garante tranquilidade durante a pausa para o Mundial de Clubes da Fifa.

Com 11 pontos somados, o Santos ocupa a 15ª colocação na tabela. No último compromisso antes da paralisação, tanto Santos quanto Fortaleza entraram em campo buscando se afastar da parte de baixo da classificação. O time nordestino começou melhor e quase abriu o placar com Gustavo Mancha, mas parou em boa defesa de Gabriel Brazão.

Antes de enfrentar o Mirassol, no entanto, o Peixe encara Palmeiras e Flamengo na Vila Belmiro.