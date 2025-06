Santos aproveita pausa no calendário e busca soluções defensivas para o elenco

Enquanto o futebol brasileiro está pausado durante a disputa do Mundial de Clubes, o Santos age para corrigir erros dentro e fora dos gramados para reconduzir a equipe a um trajeto positivo no segundo semestre. No mercado de transferências, o Peixe já faz suas primeiras movimentações visando solucionar fraquezas do elenco e já tem um nome certo para o retorno no meio de julho.

O lateral Igor Vinicius está acertado com o Santos para assinar em julho, quando seu contrato com o rival São Paulo será rescindido e o jogador de 28 anos poderá concluir a transação ao alvinegro. O nome é o primeiro contrato de Alexandre Mattos desde que assumiu o posto de diretor de futebol do clube e chegará à Vila Belmiro com a missão de solucionar um problema incômodo no setor.

Isso porque Igor Vinicius será o sexto jogador a tentar assumir a titularidade neste ano de 2025 no elenco santista, entre improvisações ou não. Desde a disputa do Paulistão, o Peixe já viu os laterais Godoy, JP Chermont e Aderlan assumirem o posto no onze inicial, mas sem conseguir darem sequência no trabalho.

Os três são nomes “originais” da posição no time, mas o torcedor santista também viu outros que chegaram a ser improvisados parar serem uma alternativa diante do mal momento da equipe. Os zagueiros Luizão e Zé Ivaldo completam a lista de testes e foram utilizados no setor, mesmo que os nomes originais estivessem à disposição no banco de reservas.

Contratação de baixo custo

Mattos buscou um jogador que chegasse sem custos ao clube da Baixada Santista, fazendo jus ao momento do clube, que não pode ser dar ao luxo de fazer grandes contratações - principalmente enquanto não tem 100% definido o futuro do seu atleta mais caro e importante, Neymar.

O Santos driblou o problema do vínculo de Igor Vinicius com o São Paulo, que aceitou liberá-lo com antecedência e rescindiu seu contrato, confirme publicou a reportagem do Lance!.

O vínculo curto, apenas até o final do ano, aponta, mais uma vez, para a estratégia usada pelo Peixe para solucionar problemas imediatos sem se comprometer a longo prazo financeiramente.