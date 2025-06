Agenda L!: curtinhas do Santos do dia 20/06/2025

O elenco do time masculino do Santos está em período de folga geral e retorna aos treinos no dia 26 de junho. A pausa ocorre por conta da interrupção no calendário nacional durante a preparação das equipes para o Mundial de Clubes da Fifa.

Agenda:

Férias do elenco masculino até o dia 26 de junho. O elenco recebeu uma cartilha com orientações para cuidar da mente e do corpo durante o período de descanso.

Sereias da Vila:

As Sereias da Vile estão treinando visando o duelo do próximo sábado (21), em Várzea Grande, pelas quartas de final do Brasileirão A2. A equipe Alvinegra terminou a primeira fase com a melhor campanha geral entre os dois grupos, somando seis vitórias e um empate.

O técnico das Sereias da Vila, Caio Couto, comanda mais um treino visando as quartas de final do Campeonato Brasileiro A2. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Categorias de base:

O time sub-14 do Santos entra em campo nesta sexta-feira (20) para a disputa da Copa Voltaço, no interior do Rio de Janeiro. O duelo pelas quartas de final será contra o Grêmio, em jogo único, às 9h (de Brasília), em Pinheiral, no CT João Havelange.

Na nas quartas de final, o Peixe eliminou o Sport nos pênaltis por 2 a 0, com cobranças convertidas por Kayky e Fábio. O goleiro santista, Thiago Vasconcelos, também foi decisivo ao defender uma das duas batidas do adversário.

Visite a Vila Belmiro:

O Memorial das Conquistas estará aberto neste feriado prolongado para visitas na Vila Belmiro.

SEXTA-FEIRA 20.06

Visita simples: 9h às 17h30

Tour da Vila: 10h às 17h

Ingressos: R$ 30,00 (inteira)

