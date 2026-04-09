Após falha, declaração de Brazão divide torcedores do Santos: 'Que conta?'

O goleiro do Santos Gabriel Brazão acabou cometendo uma falha que resultou na derrota do Peixe na estreia pela Sul-Americana contra o Deportivo Cuenca. Após o jogo, o defensor assumiu a culpa pelo erro no lance do gol olímpico (quando o gol é marcado direto de uma cobrança de escanteio).

continua após a publicidade

- Tinha que ter alguém ali (no lance do gol), mas eu assumo a responsabilidade. Pode colocar a derrota de hoje na minha conta. Não fui feliz, ele acertou um belo chute, mas a responsabilidade é minha. Hoje perdemos por minha culpa. É seguir trabalhando, sábado (11) já volta o Brasileirão, então pedir desculpas ao torcedor santista, a responsabilidade desse jogo é toda minha - disse Brazão em entrevista à ESPN.

A declaração, entretanto, não foi suficiente para acalmar os ânimos de todos os torcedores do Santos. Nas redes sociais, alguns consideraram louvável a atitude de assumir responsabilidade pelo gol contra, mas outros não cederam ao pedido de desculpas do goleiro.

continua após a publicidade

🎰Aposte nos próximos jogos do Santos! Clique aqui e saiba mais!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Santos estreia com derrota na Copa Sul-Americana

Em uma semana turbulenta, marcada pela cobrança dos jogadores por atraso no pagamento de salários e direitos de imagem, além da aprovação das contas do presidente Marcelo Teixeira sob protestos da torcida, o Santos sofreu a segunda derrota em um intervalo de quatro dias.

continua após a publicidade

Após perder para o Flamengo no último domingo (5), pelo Campeonato Brasileiro, o Peixe voltou a ser derrotado na noite desta quarta-feira (8), ao estrear com revés por 1 a 0 diante do Deportivo Cuenca, no Equador, pela Copa Sul-Americana, sem poder contar com suas principais estrelas: Neymar, poupado, e Gabriel Barbosa, que passou por um procedimento envolvendo plaquetas.

Agora, o time tenta reagir diante da torcida na Vila Belmiro, no próximo sábado (11), contra o Atlético-MG, em busca de uma resposta imediata após uma semana marcada por pressão dentro e fora de campo.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas