Yuri Alberto realiza sonho de menino de sete anos após vídeo viral; veja

O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, realizou o sonho do garoto Miguel Lucca, de sete anos. O encontro aconteceu na sexta-feira (3), em São José dos Campos, interior de São Paulo. O jogador entregou ao menino duas camisas autografadas, oficiais do clube, e ovos de páscoa.

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Como Yuri Alberto conheceu o garoto

A história começou quando a mãe de Miguel publicou o vídeo do filho nas redes sociais. No material, o garoto expressava o desejo de conhecer o atacante de maneira emocionante. O conteúdo atingiu oito milhões de visualizações.

Na tarde do mesmo dia, a equipe de Yuri Alberto entrou em contato com a família, e o encontro foi marcado. O local escolhido foi o bairro onde o jogador passou a infância.

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Miguel correu ao encontro do atleta assim que o viu. O garoto abraçou o jogador e perguntou se era realmente ele, desacreditado de estar realizando um sonho. Yuri Alberto entregou duas camisas do Corinthians com autógrafos. Uma trazia o nome Miguel e a outra o nome do próprio atacante. O jogador também presenteou a família com ovos de páscoa.

Yara Pacheco, mãe de Miguel, descreveu a reação do filho após o encontro:

- Na hora, ele ficou sem reação. Depois, no carro, que foi cair a ficha que tinha conhecido o Yuri Alberto. Ele é muito fã. Toda a família é corintiana. O Miguel começou a gostar assistindo aos jogos com o pai. Ele criou um amor pelo Yuri que foi tipo à primeira vista - afirmou Yara.

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Yuri Alberto presenteou a família com ovos de chocolate (Foto: Reprodução/YaraPacheco/Instagram)

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