Santos tem mais uma saída na zaga do elenco profissional

O Santos anunciou, na manhã desta terça-feira (3), a rescisão de contrato com João Basso. O jogador já havia sido comunicado, há algumas semanas, de que não seria aproveitado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda nesta temporada.

O defensor foi anunciado em julho de 2023, com vínculo válido até o fim deste ano. À época, chegou como o quarto reforço da temporada, meses antes do rebaixamento inédito do clube para a Série B do Campeonato Brasileiro.

A contratação de Basso gerou um transfer ban ao Santos, que foi notificado pela Fifa em 19 de fevereiro pelo não pagamento de R$ 15,3 milhões ao Arouca, de Portugal. A pendência foi quitada na semana passada. No último sábado (28), o Peixe anunciou o quinto reforço da temporada: o volante uruguaio Christian Oliva. O atleta, de 29 anos, estava no Nacional, do Uruguai, e assinou contrato válido por três temporadas.

O Santos também oficializou na tarde desta terça-feira (3) a contratação do zagueiro Lucas Veríssimo. O clube teve de correr contra o prazo de fechamento da janela de transferências internacionais para oficializar o retorno do Menino da Vila. Revelado pelo clube, o zagueiro deve assinou contrato por três anos. Ele pertencia ao Al-Duhail e atuava no Al-Wakrah, ambos do Catar.

Recentemente, o clube emprestou o zagueiro Alexis Duarte ao Libertad até o meio do ano. Para o setor defensivo, Vojvoda contará, além de Veríssimo, com Adonis Frías, Zé Ivaldo, Luan Peres e o Menino da Vila João Ananias.

Natural de Curitiba, Basso foi revelado nas categorias de base do Paraná e teve sua primeira oportunidade como profissional em 2015. No exterior, acumula passagens por Estoril Praia, Real Sport Club e, por fim, pelo próprio Arouca, onde atuava desde 2019.

No entanto, no Peixe não conseguiu se firmar e soma apenas 39 jogos com a camisa do clube. Em 2026, atuou por apenas 63 minutos, distribuídos em duas partidas nas quais saiu do banco de reservas.

Confira a nota oficial:

O zagueiro João Basso assinou oficialmente sua rescisão contratual em comum acordo com o Santos Futebol Clube. O atleta, de 29 anos, tinha vínculo com o Peixe até o final de 2026.

João Basso foi contratado pelo Santos junto ao Arouca, de Portugal. Clube sofreu transfer ban recentemente por causa de dívidas da negociação. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Números de Basso pelo Santos:

36 jogos (31 titular)

3 gols

1 assistência

82% de acerto no passe

32.8 passes certos por jogo

7 passes decisivos

1.2 desarmes por jogo

1.2 interceptações por jogo

3.5 cortes por jogo

2.8 bolas recuperadas por jogo

55% de eficiência nos duelos

3.3 duelos ganhos por jogo

56% de eficiência nos duelos aéreos

0.4 faltas por jogo

5 cartões amarelos

Nota Sofascore 6.78

Programação da semana:

Terça-feira (3)

Apresentação às 16h e treino às 17h no CT Rei Pelé.

Quarta-feira (4)

Apresentação às 15h e treino às 16h no CT Rei Pelé.

Quinta-feira (5)

Apresentação às 15h e treino às 16h no CT Rei Pelé.

Sexta-feira (6)

Apresentação às 15h e treino às 16h no CT Rei Pelé.

Sábado (7)

Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.

Domingo (8)

Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.