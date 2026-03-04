Elano assume base do Santos, pede autonomia e projeta maior desafio da carreira
Ex-jogador assinou contrato até o final do ano
Apresentado no Santos na última terça-feira (3), o gerente de base Elano Blumer terá o desafio mais importante da carreira comandando os Meninos da Vila.
O ídolo santista explicou que recebeu a proposta santista com bons olhos e que pediu autonomia para tomar as decisões do departamento para o presidente Marcelo Teixeira. Ele estava como coordenador técnico do Guarani, clube em que foi formado nos anos 90.
Elano explicou que, antes de tomar as primeiras decisões, pretende realizar um diagnóstico detalhado ao lado de Léo Bastos, responsável por auxiliar na transição dos atletas entre a base e o profissional. Ambos foram companheiros de elenco e são considerados ídolos pelo Peixe. A gestão de Marcelo Teixeira apostou em nomes com alta aceitação junto à torcida para integrar o processo de reconstrução do clube.
— O diagnóstico está sendo feito e ainda não estive no profissional para entender o que eles precisam. O processo funciona de lá para cá. O Léo faz parte disso, e eu serei esse elo. Primeiro, é preciso concluir esse diagnóstico. O Santos tem muitos talentos e variáveis para que isso aconteça. Quero aprimorar o processo com os jogadores e transmitir os valores que o clube sempre teve. É importante cuidar desse lado humano e formar atletas dentro das características do clube. Temos peças para isso. Ainda é cedo para confirmar tudo o que vou fazer, pois preciso consolidar esse diagnóstico. Assim que eu tiver, vocês estarão acompanhando. Quero organizar e contar com Léo, Gustavo e Mattos para ajudar lá em cima, porque esse é o meu objetivo - explicou Elano.
A base do Peixe:
O "Coringa da Vila", como ficou conhecido à época em que vestia a camisa 11 do Santos, também falou sobre o carinho pelo Guarani e explicou como pretende agregar os valores do Peixe aos atletas da base, mantendo o DNA formador alinhado à expectativa por resultados. Ele citou o atacante Rodrygo, do Real Madrid, como exemplo, já que participou da promoção do jogador ao time principal aos 16 anos, em 2017.
— Primeiro, preciso agradecer ao Guarani, que é um dos clubes que mexem comigo por toda a história e gratidão. Fui muito feliz retornando depois de muitos anos. E estar no Santos é muito gratificante. Estou preparado. Passei por muitos obstáculos ao longo do tempo. Meu trabalho sempre foi integrado com a base, e assim foi no Santos com o Rodrygo, entre outros. Esse já era meu objetivo, mas agora de baixo para cima. Confesso que ainda não tive a oportunidade de acompanhar todos os treinos e jogos, mas é algo que quero fazer. A ideia é realizar esse levantamento e dar oportunidade para as pessoas trabalharem no setor, assumindo responsabilidades. Precisamos atingir o principal do Santos: a formação, o DNA, as características de um time leve e alegre, sem abrir mão dos resultados. Posso acrescentar ainda mais por conhecer e ter vivenciado a base em outros clubes pelos quais passei, para que todos caminhem do mesmo lado - explicou.
Questionado sobre quais aspectos considera mais alarmantes para melhorar, Elano afirmou que seu maior desejo é ampliar a estrutura do CT Rei Pelé, especialmente com a criação de mais campos, a fim de potencializar o processo de formação do clube.
— Tudo pode ser melhorado, faz parte, ainda mais com a chegada de pessoas novas. Mas não é terra arrasada. Temos boa infraestrutura e bons profissionais. Precisamos, principalmente, de mais campos, porque isso impacta diretamente na formação. Meu sonho seria ter aqui todas as categorias, dos 7 aos 20 anos. Seria ideal. Mas não posso cravar nada também por uma questão de exposição. Com certeza há pontos a evoluir. A ideia é analisar os processos e identificar o que precisa ser ajustado. Não pretendo falar publicamente e expor esse tipo de situação. Há muita coisa boa acontecendo, inclusive o acúmulo de funções por parte dos profissionais. Vamos tentar delegar melhor as responsabilidades, para que todos possam trabalhar bem e, consequentemente, formar atletas - explicou.
Elano também ressaltou o desejo de formar profissionais dentro do próprio clube, fortalecendo as comissões técnicas das categorias de base.
— É preciso acelerar o processo, mas ter paciência para executar. Se você tem um processo e não o respeita, acaba não fazendo o que pensa e atrapalha a formação. Trabalhei no Manchester, da Inglaterra, em 2007, quando o processo estava começando, e hoje todos veem no que se transformou. O Santos forma mais do que muitos clubes. A minha ideia é ajudar nos processos, criar ou aprimorar métodos para formar treinadores, preparadores físicos e outros profissionais em funções que o mercado ainda não está acostumado a desenvolver internamente. É esse elo que precisamos fortalecer: formar profissionais em diversas áreas. A camisa é pesada e exige isso - afirmou.
Por fim, Elano afirmou que não pretende seguir carreira como treinador, apesar de ter concluído a Licença Pro da CBF.
— A vida do treinador é muito dura. Deveríamos respeitar mais. O profissional praticamente não tem vida. Eu chegava em casa e conversava com a minha esposa por 20 minutos. Acordava de madrugada pensando em escalação, em time. A decisão de não seguir como treinador foi pela minha família. Não que eu não trabalhe bastante hoje, mas consigo, ao menos, ter o período da noite em casa. Foram 21 anos nesse ambiente, e isso me trouxe aprendizados. Chego para fazer o que sempre sonhei. É o maior desafio da minha vida até aqui. Quando se trata de campo, é mais simples. Mas, na parte administrativa, conto com pessoas que me acolheram. Há coisas que eu sei e outras com as quais ainda não tive tanto contato. Ninguém sabe tudo, mas, com bons profissionais e boa vontade, entendendo onde estamos, as coisas tendem a caminhar bem - concluiu.
