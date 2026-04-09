Torcida do Santos manda recado a Cuca após derrota na Sul-Americana

O Santos perdeu para o Deportivo Cuenca por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (8), em jogo válido pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. Nas redes sociais, torcedores do Peixe mandaram um recado ao técnico Cuca.

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No Equador, com um gol olímpico que também contou com falha de Gabriel Brazão, o Alvinegro saiu de campo derrotado em sua estreia no torneio internacional. O Santos foi o único dos quatro times do Grupo D da Copa Sul-Americana que não pontuou na primeira rodada da competição.

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Nas redes sociais, o técnico Cuca foi alvo de críticas depois da derrota do Santos para o Deportivo Cuenca. Veja os comentários abaixo:

Elenco do Santos na estreia da Copa Sul-Americana. (Foto: Fernando Machado/ AFP)

Veja comentários sobre o experiente treinador

Como foi o jogo do Santos

O Santos iniciou a partida bastante modificado e com oito desfalques, entre eles Neymar e Gabriel Barbosa, e mesmo assim criou as primeiras oportunidades. Logo aos quatro minutos, Christian Oliva limpou a marcação e arriscou de fora da área para boa defesa do goleiro Ferrero. Na sequência, Moisés tabelou pela esquerda, invadiu a área com liberdade e finalizou colocado, novamente exigindo intervenção do arqueiro equatoriano.

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Na segunda etapa, o Santos voltou mais presente no campo de ataque. Rollheiser, que entrou na vaga de Moisés, recebeu bom passe de Gustavo Henrique e finalizou com perigo. Depois, Gabriel Bontempo acertou o travessão em chute da entrada da área. Apesar do bom momento santista, o Cuenca abriu o placar aos 14 minutos com Mancinelli. Em cobrança fechada, a bola tocou na trave e acabou desviando em Gabriel Brazão antes de entrar.

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Sem conseguir transformar o volume ofensivo em gol, o Santos acabou castigado pela falta de eficiência e voltou do Equador com mais um resultado negativo.