Neymar se pronuncia sobre polêmica frase 'de chico': 'Mundo não é igual'
Polêmica aconteceu no último dia 2 de abril
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O atacante Neymar, do Santos, se pronunciou pela primeira vez após o polêmico uso da frase "de chico". A declaração aconteceu no último dia 2 de abril, após a vitória do Peixe sobre o Remo, por 2 a 0, na Vila Belmiro, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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Em vídeo publicado no YouTube nesta quinta-feira (9), o camisa 10 do Santos se manifestou sobre o ocorrido. Ao abordar o tema, em um jantar com amigos e familiares, o atleta entendeu a repercussão negativa da fala e debateu o tema.
— A expressão "de chico", por exemplo, não sabia que era de chiqueiro. Poderia ter falado que ele estava estressado e não queria papo. Nunca quis atingir as mulheres. Entendo que o mundo não é igual e está mudando bastante. Essas discussões fazem parte da evolução de todo mundo — iniciou o jogador, acrescentando:
— Era para ser um jantar tranquilo, de risadas, mas acabou sendo de polêmica. Não (brincadeira). Foi um jantar de discussões, sempre que geram uma polêmica com meu nome, a gente discute, eu e meus amigos. Temos pensamentos diferentes, e isso é bom para cada um abrir um pouco mais a mente e entender o outro — concluiu.
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Relembre a polêmica envolvendo Neymar
O atacante Neymar foi o destaque da vitória do Santos diante do Remo. Apesar disso, ao dar uma entrevista após a partida, ele protagonizou uma polêmica.
Ao reclamar da arbitragem do árbitro Sávio Pereira Sampaio, disse: "Acho que ele acordou 'de chico' e veio assim para o jogo hoje (risos)". A fala repercutiu negativamente contra o atacante.
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