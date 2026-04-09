Neymar se pronuncia sobre polêmica frase 'de chico': 'Mundo não é igual'

O atacante Neymar, do Santos, se pronunciou pela primeira vez após o polêmico uso da frase "de chico". A declaração aconteceu no último dia 2 de abril, após a vitória do Peixe sobre o Remo, por 2 a 0, na Vila Belmiro, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Em vídeo publicado no YouTube nesta quinta-feira (9), o camisa 10 do Santos se manifestou sobre o ocorrido. Ao abordar o tema, em um jantar com amigos e familiares, o atleta entendeu a repercussão negativa da fala e debateu o tema.

— A expressão "de chico", por exemplo, não sabia que era de chiqueiro. Poderia ter falado que ele estava estressado e não queria papo. Nunca quis atingir as mulheres. Entendo que o mundo não é igual e está mudando bastante. Essas discussões fazem parte da evolução de todo mundo — iniciou o jogador, acrescentando:

continua após a publicidade

— Era para ser um jantar tranquilo, de risadas, mas acabou sendo de polêmica. Não (brincadeira). Foi um jantar de discussões, sempre que geram uma polêmica com meu nome, a gente discute, eu e meus amigos. Temos pensamentos diferentes, e isso é bom para cada um abrir um pouco mais a mente e entender o outro — concluiu.

➡️ Simule os jogos do seu time na Libertadores!

Relembre a polêmica envolvendo Neymar

O atacante Neymar foi o destaque da vitória do Santos diante do Remo. Apesar disso, ao dar uma entrevista após a partida, ele protagonizou uma polêmica.

continua após a publicidade

Ao reclamar da arbitragem do árbitro Sávio Pereira Sampaio, disse: "Acho que ele acordou 'de chico' e veio assim para o jogo hoje (risos)". A fala repercutiu negativamente contra o atacante.

🤑 Aposte em jogos do Santos! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável