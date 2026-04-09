menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Neymar se pronuncia sobre polêmica frase 'de chico': 'Mundo não é igual'

Polêmica aconteceu no último dia 2 de abril

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/04/2026
17:14
Atualizado há 2 minutos
Neymar em ação durante Santos x Remo pelo Brasileirão (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)
imagem cameraNeymar em ação durante Santos x Remo pelo Brasileirão (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O atacante Neymar, do Santos, se pronunciou pela primeira vez após o polêmico uso da frase "de chico". A declaração aconteceu no último dia 2 de abril, após a vitória do Peixe sobre o Remo, por 2 a 0, na Vila Belmiro, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Em vídeo publicado no YouTube nesta quinta-feira (9), o camisa 10 do Santos se manifestou sobre o ocorrido. Ao abordar o tema, em um jantar com amigos e familiares, o atleta entendeu a repercussão negativa da fala e debateu o tema.

— A expressão "de chico", por exemplo, não sabia que era de chiqueiro. Poderia ter falado que ele estava estressado e não queria papo. Nunca quis atingir as mulheres. Entendo que o mundo não é igual e está mudando bastante. Essas discussões fazem parte da evolução de todo mundo — iniciou o jogador, acrescentando:

continua após a publicidade

— Era para ser um jantar tranquilo, de risadas, mas acabou sendo de polêmica. Não (brincadeira). Foi um jantar de discussões, sempre que geram uma polêmica com meu nome, a gente discute, eu e meus amigos. Temos pensamentos diferentes, e isso é bom para cada um abrir um pouco mais a mente e entender o outro — concluiu.

➡️ Simule os jogos do seu time na Libertadores!

Relembre a polêmica envolvendo Neymar

O atacante Neymar foi o destaque da vitória do Santos diante do Remo. Apesar disso, ao dar uma entrevista após a partida, ele protagonizou uma polêmica.

continua após a publicidade

Ao reclamar da arbitragem do árbitro Sávio Pereira Sampaio, disse: "Acho que ele acordou 'de chico' e veio assim para o jogo hoje (risos)". A fala repercutiu negativamente contra o atacante.

🤑 Aposte em jogos do Santos! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Neymar em treino do Santos no CT Rei Pelé
Neymar em treino do Santos no CT Rei Pelé (Foto: Raul Baretta/Santos FC)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias