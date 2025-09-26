Billal Brahimi exalta a grandeza do Santos e cita Neymar: ‘Dá mais vontade de jogar’

Apresentado pelo ex-jogador Juary, Billal Brahimi comentou, em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (26), sobre a oportunidade de vestir a camisa 21 do Santos.

A contratação é a 20ª da temporada, e o clube aproveitou uma oportunidade no mercado após a saída do Nice, da França. O atleta chegou à Baixada Santista no início deste mês, mas, por ser franco-argelino, a documentação do visto de trabalho atrasou a regularização e o anúncio oficial.

— Rompi o contrato porque surgiu essa excelente oportunidade. Prefiro jogar no futebol brasileiro e ter uma temporada incrível do que permanecer na zona de conforto. Aqui, é um desafio — afirmou.

O jogador também falou sobre a adaptação ao clube e sua visão sobre o Campeonato Brasileiro.

— Minha adaptação está ótima. Jogar com jogadores fortes e talentosos facilita muito. Desde que cheguei, percebi que o campeonato é supercompetitivo, o que me ajuda a me adaptar mais rapidamente. O Brasileirão é de alto nível, mas não preciso invejar o futebol europeu — explicou.

Billal acompanhou, na Vila Belmiro, o duelo entre Santos e São Paulo pelo Brasileirão e foi ovacionado pela torcida na saída do estádio.

— Achei muito engraçado os torcedores me acolhendo. Foi uma vibração positiva. No vestiário, também houve muitas brincadeiras, e o ambiente ficou animado — contou.

O jogador ainda destacou suas principais características em campo:

— Gosto muito de jogar pelo lado direito, é o meu ponto forte. Tenho força, drible e consigo jogar com os dois pés — disse.

Brahimi vai vestir a camisa 21 do Santos. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

Recém-chegado:

Aos 25 anos, Brahimi chega ao Peixe para sua primeira experiência em clubes fora do futebol europeu. O francês naturalizado argelino assinou contrato até o fim de 2026.

Nascido em Beaumont-sur-oise, comuna na França, Billal Brahimi optou por naturalizar-se e jogar pela Seleção da Argélia. No futebol francês, iniciou sua carreira pelo Cergy Pontoise e passou por Stade Reims, Le Mans, Angers, Stade Brest e Nice, seu último clube. Além da Seleção da Argélia, o atleta acumula experiências internacionais por União Leiria, de Portugal, Middlesborough, da Inglaterra, Truiden da Bélgica, e também por seleções de base da França.