Em busca das quartas, Santos se prepara focado na Inter de Limeira

O Santos iniciou a preparação para o duelo decisivo contra a Inter de Limeira em busca da classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista.

O Peixe lidera o Grupo B da competição com 15 pontos, um a mais do que o Bragantino, o vice-líder da chave. O Guarani e a Portuguesa acumulam 12 pontos,

O Alvinegro depende apenas de si para se classificar para as quartas de final do estadual pelo segundo ano consecutivo. Um empate pode carimbar a vaga, mas dependeria também do tropeço dos rivais.

Nesta sexta-feira (21), o elenco iniciou as atividades para o jogo contra a Inter. Inicialmente, apenas os titulares. Alguns jogadores que reforçaram o Peixe nesta janela ainda não tiveram oportunidade com Pedro Caixinha. São os casos dos atacantes Gabriel Veron, Álvaro Barreal, Deivid Washington e Benjamín Rollheiser.

O recém-contratado Deivid Washingto treina entre os reservas nesta sexta-feira (21), no CT Rei Pelé. (Foto: Juliana Yamaoka)

O Menino da Vila Deivid Washington treinou pela primeira vez com o elenco no CT Rei Pelé. O jogador de 19 anos foi anunciado nesta quinta-feira (20) e ainda precisa ser regularizado no BID da CBF. Ele só poderá ser inscrito no estadual em caso de classificação para as quartas de final.

Cada clube pode fazer quatro alterações em relação à lista inicial. Thiago Maia, que ainda não foi anunciado mas está fechado com o Peixe, também deverá constar na nova relação.

O Santos visita a Inter de Limeira neste domingo (23), às 18h30, em Limeira, pela décima segunda rodada do Campeonato Paulista.

